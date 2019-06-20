"ПриватБанк" запустив сервіс для здійснення переказів з Польщі через банкомат
За допомогою додатку треба визначити суму та напрям переказу, і відсканувати штрих-код у банкоматі. Потім потрібно внести готівку через банкомат або списати кошти з картки, повідомляє прес-служба "ПриватБанку", йдеться в "Громадське".
"В Польщі 8000 банкоматів Euronet з можливістю вибору української мови, банкомати Euronet приймають банкноти, випущені Польським національним банком, номіналом від 10 до 500 злотих", — зазначають у "ПриватБанку".
Отримати грошовий переказ в Україні можна буде у євро та доларах за допомогою контрольного номера як онлайн, так й у терміналах самообслуговування, банкоматах та відділеннях "ПриватБанку".
Нагадаємо, Національний банк України подав скаргу до Верховного суду на рішення суддів нижчих інстанцій, яким визнали незаконною перевірку "ПриватБанку", результати якої стали основою рішення про націоналізацію.
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