Нацбанк оскаржив у Верховному суді рішення про незаконність перевірки "ПриватБанку" перед націоналізацією

"Разом з касаційною скаргою Національний банк подав клопотання про зупинення дії зазначених рішень судів до закінчення їхнього перегляду в касаційному порядку Верховним Судом"

Національний банк України подав скаргу до Верховного суду на рішення суддів нижчих інстанцій, яким визнали незаконною перевірку "ПриватБанку", результати якої стали основою рішення про націоналізацію.

Зазначається, що Нацбанк збирається оскаржити рішення Шостого апеляційного адміністративного суду та Окружного адміністративного суду, якими задовольнили позов офшорної компанії Коломойського про визнання незаконною перевірки "ПриватБанку" у 2016 році, повідомляє "Громадське".

"Разом з касаційною скаргою Національний банк подав клопотання про зупинення дії зазначених рішень судів до закінчення їхнього перегляду в касаційному порядку Верховним Судом", - повідомляють у НБУ.

У Національному банку зазначають, що перевірка банківських установ - виключне повноваження НБУ, у яке не можуть втручатися інші установи, зокрема суди. Під час здійснення перевірки "ПриватБанку" у 2016 році, НБУ не порушував прав позивача, тому компанія Коломойського взагалі не мала права оскаржувати це рішення.

"Однією з основних підстав для позапланової інспекційної перевірки у банку є суттєве погіршення його фінансового стану. Нагадаємо, що результати діагностичного обстеження "ПриватБанку" у 2015 році показали суттєве погіршення його фінансового стану, створивши правові передумови для виконання заходів фінансового оздоровлення банку і перевірки їхнього виконання у майбутньому під час позапланової перевірки", - пояснюють у Нацбанку.

Раніше екс-акціонер "ПриватБанку" Ігор Коломойський 21 травня 2019 року подав до суду Швейцарії клопотання про припинення судового провадження, яке Нацбанк ініціював проти нього.

Нагадаємо, напередодні "ПриватБанк" у Верховному суді намагався визнати стягнення на користь компанії Коломойського 25 мільйонів гривень незаконним, однак суд даного рішення не підтримав.

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