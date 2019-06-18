Коломойський хоче припинити судове провадження, ініційоване НБУ проти нього
Клопотання Коломойського до суду Швейцарії ґрунтується на оголошеній 20 квітня Печерським райсудом резолютивній частині рішення про розірвання семи договорів поручительства, на п'ять із яких НБУ посилався в позовній заяві у Швейцарії, повідомляють на сайті НБУ, йдеться в "Економічна правда".
У своєму клопотанні екс-акціонер "ПриватБанку" зазначив, що рішення Печерського райсуду має вирішальний вплив на результат суду в Швейцарії, тому його слід зупинити до ухвалення рішень в апеляції в Україні.
Водночас Нацбанк заявляє, що рішення Печерського райсуду не має ніякого стосунку до провадження у Швейцарії, юридичні підстави для зупинення провадження відсутні.
"Навіть якщо рішення Печерського районного суду Києва про розірвання договорів поруки набуде чинності в майбутньому, воно не може анулювати зобов'язань Коломойського, що виникли до розірвання цих договорів", - зазначає Нацбанк.
НБУ також наголосив, що розпочате за його позовом від 18 грудня 2018 року провадження в суді Швейцарії не може бути зупинене на поточній початковій стадії, оскільки Коломойський досі не надав жодних пояснень своєї позиції по суті спору.
У центробанку також вважають, що клопотання про припинення провадження не відповідає іншим критеріям, на підставі яких воно може бути зупинене.
Нагадаємо, напередодні "ПриватБанк" у Верховному суді намагався визнати стягнення на користь компанії Коломойського 25 мільйонів гривень незаконним, однак суд даного рішення не підтримав.
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