Коломойський хоче припинити судове провадження, ініційоване НБУ проти нього

Екс-акціонер "ПриватБанку" Ігор Коломойський 21 травня 2019 року подав до суду Швейцарії клопотання про припинення судового провадження, яке Нацбанк ініціював проти нього

Судове провадження стосується кредитів рефінансування, у зв'язку з рішенням Печерського райсуду Києва про незаконність його (Коломойського, - ред.) фінансових поручительств.

Клопотання Коломойського до суду Швейцарії ґрунтується на оголошеній 20 квітня Печерським райсудом резолютивній частині рішення про розірвання семи договорів поручительства, на п'ять із яких НБУ посилався в позовній заяві у Швейцарії, повідомляють на сайті НБУ, йдеться в "Економічна правда".

У своєму клопотанні екс-акціонер "ПриватБанку" зазначив, що рішення Печерського райсуду має вирішальний вплив на результат суду в Швейцарії, тому його слід зупинити до ухвалення рішень в апеляції в Україні.

Водночас Нацбанк заявляє, що рішення Печерського райсуду не має ніякого стосунку до провадження у Швейцарії, юридичні підстави для зупинення провадження відсутні.

"Навіть якщо рішення Печерського районного суду Києва про розірвання договорів поруки набуде чинності в майбутньому, воно не може анулювати зобов'язань Коломойського, що виникли до розірвання цих договорів", - зазначає Нацбанк.

НБУ також наголосив, що розпочате за його позовом від 18 грудня 2018 року провадження в суді Швейцарії не може бути зупинене на поточній початковій стадії, оскільки Коломойський досі не надав жодних пояснень своєї позиції по суті спору.

У центробанку також вважають, що клопотання про припинення провадження не відповідає іншим критеріям, на підставі яких воно може бути зупинене.

Нагадаємо, напередодні "ПриватБанк" у Верховному суді намагався визнати стягнення на користь компанії Коломойського 25 мільйонів гривень незаконним, однак суд даного рішення не підтримав.

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