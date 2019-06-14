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"ПриватБанк" зобов'язаний виплатити 25 млн грн Коломойському

Верховний суд відмовився задовольняти скаргу "ПриватБанку" та визнав законним стягнення з банку на користь компанії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова 25 мільйонів гривень
"ПриватБанк" у Верховному суді намагався визнати стягнення на користь компанії Коломойського 25 мільйонів гривень незаконним, однак суд даного рішення не підтримав.
"ПриватБанк" зобов Фото: Українська правда

Зазначається, що 25 мільйонів гривень свого часу компанія колишніх власників "ПриватБанку" "Акватера" заплатила Національному банку України у рахунок погашення заборгованості "ПриватБанку" за кредитом рефінансування. Компанія "Акватера" була однією з компанії-поручителів за кредитами "ПриватБанку" до його націоналізації, повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду.

Нагадаємо, Національний банк подав до Вищої ради правосуддя скарги на суддів Ігоря Качура, Володимира Келеберду, Віталія Амельохіна (всі - Окружний адмінсуд Києва) і В'ячеслава Підпалого (Печерський суд), які в квітні ухвалили рішення на користь Ігоря Коломойського у справі "ПриватБанку".

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14 06 2019 12:55
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