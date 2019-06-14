"ПриватБанк" зобов'язаний виплатити 25 млн грн Коломойському

Верховний суд відмовився задовольняти скаргу "ПриватБанку" та визнав законним стягнення з банку на користь компанії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова 25 мільйонів гривень

"ПриватБанк" у Верховному суді намагався визнати стягнення на користь компанії Коломойського 25 мільйонів гривень незаконним, однак суд даного рішення не підтримав.

Зазначається, що 25 мільйонів гривень свого часу компанія колишніх власників "ПриватБанку" "Акватера" заплатила Національному банку України у рахунок погашення заборгованості "ПриватБанку" за кредитом рефінансування. Компанія "Акватера" була однією з компанії-поручителів за кредитами "ПриватБанку" до його націоналізації, повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду.

Нагадаємо, Національний банк подав до Вищої ради правосуддя скарги на суддів Ігоря Качура, Володимира Келеберду, Віталія Амельохіна (всі - Окружний адмінсуд Києва) і В'ячеслава Підпалого (Печерський суд), які в квітні ухвалили рішення на користь Ігоря Коломойського у справі "ПриватБанку".

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