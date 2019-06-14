"ПриватБанк" зобов'язаний виплатити 25 млн грн Коломойському
Зазначається, що 25 мільйонів гривень свого часу компанія колишніх власників "ПриватБанку" "Акватера" заплатила Національному банку України у рахунок погашення заборгованості "ПриватБанку" за кредитом рефінансування. Компанія "Акватера" була однією з компанії-поручителів за кредитами "ПриватБанку" до його націоналізації, повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду.
Нагадаємо, Національний банк подав до Вищої ради правосуддя скарги на суддів Ігоря Качура, Володимира Келеберду, Віталія Амельохіна (всі - Окружний адмінсуд Києва) і В'ячеслава Підпалого (Печерський суд), які в квітні ухвалили рішення на користь Ігоря Коломойського у справі "ПриватБанку".
Читайте також: Порошенко готовий об'єднатися зі "Слугою народу" в Раді заради ЄС та НАТО
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження