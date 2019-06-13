НБУ подав скарги на суддів, які ухвалили рішення на користь Коломойського Регулятор попросив Вищу раду правосуддя покарати чотирьох суддів

Національний банк подав до Вищої ради правосуддя скарги на суддів Ігоря Качура, Володимира Келеберду, Віталія Амельохіна (всі - Окружний адмінсуд Києва) і В'ячеслава Підпалого (Печерський суд), які в квітні ухвалили рішення на користь Ігоря Коломойського у справі "ПриватБанку".

Фото: vikka.ua

Троє суддів з ОАСК 18 квітня ухвалили рішення про визнання незаконною і скасування націоналізації "ПриватБанку", а Підпалий 20 квітня розірвав договір особистого поручительства Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку", повідомляє LB.ua. НБУ побачив у діях суддів ОАСК безпідставне затягування розгляду справи, оскільки між відкриттям судового провадження та ухваленням рішення минуло аж 22 місяці. Також регулятор вважає, що судді порушили засади рівності учасників судового процесу. Що стосується судді Підпалого, то він досі не склав повного тексту рішення і, до того ж, на думку НБУ, допустив порушення юрисдикції, оскільки спір за договорами поруки, сторонами яких є юридичні особи, підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, а не громадянського. Національний банк просить Вищу раду правосуддя притягнути зазначених суддів до дисциплінарної відповідальності. Раніше Верховний суд підтримав позицію "ПриватБанку" та ухвалив рішення на його користь у справі за позовом компанії колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського, яка намагалася вивести майно банку з-під застави.

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