НБУ подав скарги на суддів, які ухвалили рішення на користь Коломойського
Троє суддів з ОАСК 18 квітня ухвалили рішення про визнання незаконною і скасування націоналізації "ПриватБанку", а Підпалий 20 квітня розірвав договір особистого поручительства Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку", повідомляє LB.ua.
НБУ побачив у діях суддів ОАСК безпідставне затягування розгляду справи, оскільки між відкриттям судового провадження та ухваленням рішення минуло аж 22 місяці. Також регулятор вважає, що судді порушили засади рівності учасників судового процесу.
Що стосується судді Підпалого, то він досі не склав повного тексту рішення і, до того ж, на думку НБУ, допустив порушення юрисдикції, оскільки спір за договорами поруки, сторонами яких є юридичні особи, підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, а не громадянського.
Національний банк просить Вищу раду правосуддя притягнути зазначених суддів до дисциплінарної відповідальності.
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