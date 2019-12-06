"ПриватБанк" виграв Верховний суд у компанії Коломойського справу щодо заставного майна

Таким чином компанія колишніх власників "ПриватБанку" намагалася зняти зі свого майні від іпотеки

Верховний суд підтримав позицію "ПриватБанку" та ухвалив рішення на його користь у справі за позовом компанії колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського, яка намагалася вивести майно банку з-під застави.

Зазначається, що компанія колишніх власників "ПриватБанку" "Ерлан" подала до суду на "ПриватБанк" з вимогою погасити борг банку перед Національним банком України за кредитом рефінансування. У заставі за цим кредитом було майно цієї компанії, повідомляє прес-служба банку.

Таким чином компанія колишніх власників "ПриватБанку" намагалася зняти зі свого майні від іпотеки.

"Однак Велика Палата Верховного Суду підтвердила позицію ПриватБанку та відмовила у задоволенні позову, зробивши при цьому декілька важливих для всієї банківської спільноти правових висновків", - зазначають у "ПриватБанку".

Нагадаємо, що борг Коломойського для "ПриватБанку" становить більш, ніж 200 млрд.