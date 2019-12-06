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"ПриватБанк" виграв Верховний суд у компанії Коломойського справу щодо заставного майна

Таким чином компанія колишніх власників "ПриватБанку" намагалася зняти зі свого майні від іпотеки
Верховний суд підтримав позицію "ПриватБанку" та ухвалив рішення на його користь у справі за позовом компанії колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського, яка намагалася вивести майно банку з-під застави.
"ПриватБанк" виграв Верховний суд у компанії Коломойського справу щодо заставного майна Фото:unian.ua

Зазначається, що компанія колишніх власників "ПриватБанку" "Ерлан" подала до суду на "ПриватБанк" з вимогою погасити борг банку перед Національним банком України за кредитом рефінансування. У заставі за цим кредитом було майно цієї компанії, повідомляє прес-служба банку.

Таким чином компанія колишніх власників "ПриватБанку" намагалася зняти зі свого майні від іпотеки.

"Однак Велика Палата Верховного Суду підтвердила позицію ПриватБанку та відмовила у задоволенні позову, зробивши при цьому декілька важливих для всієї банківської спільноти правових висновків", - зазначають у "ПриватБанку".

Нагадаємо, що борг Коломойського для "ПриватБанку" становить більш, ніж 200 млрд.

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12 06 2019 17:26
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