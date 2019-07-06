Борг Коломойського для "ПриватБанку" становить більш, ніж 200 млрд

Підтверджений аудитом борг пов'язаних із Ігорем Коломойським осіб і компаній перед "ПриватБанком" становить 212 мільярдів гривень

Сам же Коломойський раніше заявив, що знову планує стати співвласником "ПриватБанку", або ж повернути частину грошей, які були вкладені ним на момент націоналізації банку.

"Компанії, ймовірно підконтрольні колишнім власникам банку, на сьогодні в гривневому еквіваленті винні банку 240 мільярдів гривень. 212 мільярдів із них підтверджені аудиторським висновком кредити плюс відсотки, які нараховані, але не отримані. І відповідно, коли зростає курс, збільшується і зобов'язання по валютній позиції", - сказала заступниця голови правління "ПриватБанку" Галина Пахачук, відповідаючи на питання про те, скільки коштів повинен повернути Коломойський.

Нагадаємо, Нацбанк заявляє, що Коломойський намагається заблокувати судові процеси в Швейцарії та Україні щодо стягнення цієї заборгованості.

23 травня стало відомо, що ПриватБанк подав позов проти Ігоря Коломойського до суду у США.

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