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Борг Коломойського для "ПриватБанку" становить більш, ніж 200 млрд

Підтверджений аудитом борг пов'язаних із Ігорем Коломойським осіб і компаній перед "ПриватБанком" становить 212 мільярдів гривень
Сам же Коломойський раніше заявив, що знову планує стати співвласником "ПриватБанку", або ж повернути частину грошей, які були вкладені ним на момент націоналізації банку.
Борг Коломойського для "ПриватБанку" становить більш, ніж 200 млрд Фото з вільних джерел

"Компанії, ймовірно підконтрольні колишнім власникам банку, на сьогодні в гривневому еквіваленті винні банку 240 мільярдів гривень. 212 мільярдів із них підтверджені аудиторським висновком кредити плюс відсотки, які нараховані, але не отримані. І відповідно, коли зростає курс, збільшується і зобов'язання по валютній позиції", - сказала заступниця голови правління "ПриватБанку" Галина Пахачук, відповідаючи на питання про те, скільки коштів повинен повернути Коломойський.

Нагадаємо, Нацбанк заявляє, що Коломойський намагається заблокувати судові процеси в Швейцарії та Україні щодо стягнення цієї заборгованості.

23 травня стало відомо, що ПриватБанк подав позов проти Ігоря Коломойського до суду у США.

Додамо, що майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію "ПриватБанку", не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.

Раніше Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.

Також, кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".

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07 06 2019 12:21
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