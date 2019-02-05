Заборгованість Коломойського за кредитами "ПриватБанку" зросла до 209,5 млрд грн, - звітність

Зростання заборгованості за цими кредитами пов’язане з відсотками, які нараховуються на ці кредити

Кредитний портфель ПриватБанку, який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

"Станом на 31 грудня 2018, 2017 та 2016 років категорія "Кредити, що управляються як окремий портфель" включає в себе непрацюючі кредити, які були видані до 19 грудня 2016 року. На думку керівництва, цей портфель має аналогічні показники кредитного ризику, незалежно від класифікації за галуззю економіки та напрямом комерційної діяльності на дату видачі таких кредитів. Станом на 31 грудня 2018 року "ПриватБанк" визнав збитки 209,453 мільярда гривень резерву під очікувані кредитні збитки за цими кредитами", - йдеться у примітці до консолідованої фінансової звітності "ПриватБанку", інформує "Громадьске".

Зростання заборгованості за цими кредитами пов’язане з відсотками, які нараховуються на ці кредити. Водночас позичальники - компанії, пов’язані з Коломойським - не обслуговують цю заборгованість та не виплачують за нею платежів.

Зазначимо, що кредити Коломойського, за якими банк не отримує доходу та платежів складають більшу частину всіх кредитів виданих банком (за загальною вартістю). Водночас сам Коломойський у судах намагається скасувати свої борги за кредитами та операцію з націоналізації "ПриватБанку".

Нагадаємо, що український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".