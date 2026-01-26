Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія оштрафувала Bank of Scotland за порушення санкцій щодо росії

26 січня 2026, 19:26
Британія оштрафувала Bank of Scotland за порушення санкцій щодо росії
За даними Управління впровадження фінансових санкцій (OFSI), у лютому 2023 року банк здійснив 24 заборонені трансакції загальною сумою близько 77 тисяч фунтів ($105 тис).

Британський фінансовий регулятор наклав штраф на Bank of Scotland, що входить до Lloyds Banking Group, у розмірі 160 тисяч фунтів стерлінгів (понад 218 тис. доларів) за незаконні платежі на користь особи, яка перебуває під фінансовими санкціями Великої Британії.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Управління впровадження фінансових санкцій (OFSI), у лютому 2023 року банк здійснив 24 заборонені трансакції загальною сумою близько 77 тисяч фунтів ($105 тис). Кошти надходили на рахунок та з рахунку особи, включеної до санкційного списку щодо росії.

Регулятор встановив, що Bank of Scotland порушив заборону на роботу з активами та надання коштів особам із санкційних списків. Водночас Lloyds Banking Group добровільно повідомила про ці трансакції у березні 2023 року, що дозволило зменшити штраф удвічі.

У заяві Lloyds Banking Group зазначили, що інцидент був поодиноким, банк діяло прозоро та оперативно, а також уже посилив внутрішні механізми контролю для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Британіябанксанкціі проти росії

Останні матеріали

Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється