Британія оштрафувала Bank of Scotland за порушення санкцій щодо росії

Британський фінансовий регулятор наклав штраф на Bank of Scotland, що входить до Lloyds Banking Group, у розмірі 160 тисяч фунтів стерлінгів (понад 218 тис. доларів) за незаконні платежі на користь особи, яка перебуває під фінансовими санкціями Великої Британії.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Управління впровадження фінансових санкцій (OFSI), у лютому 2023 року банк здійснив 24 заборонені трансакції загальною сумою близько 77 тисяч фунтів ($105 тис). Кошти надходили на рахунок та з рахунку особи, включеної до санкційного списку щодо росії.

Регулятор встановив, що Bank of Scotland порушив заборону на роботу з активами та надання коштів особам із санкційних списків. Водночас Lloyds Banking Group добровільно повідомила про ці трансакції у березні 2023 року, що дозволило зменшити штраф удвічі.

У заяві Lloyds Banking Group зазначили, що інцидент був поодиноким, банк діяло прозоро та оперативно, а також уже посилив внутрішні механізми контролю для запобігання подібним випадкам у майбутньому.