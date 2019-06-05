Нацбанк хотів зняти арешт з активів Коломойського, суд не задовольнив клопотання

НБУ хотів зняти арешт, щоб конфіскувати та продати активи олігарха

Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

Арешт наклали за клопотанням Генпрокуратури у справі про виведення компаніями Коломойського 19 мільярдів гривень кредитів рефінансування, які "ПриватБанку" видав НБУ до націоналізації, повідомляє Finbalance з посиланням на дані судового реєстру.

Під арешт потрапили об'єкти нерухомості у Києві, зернові термінали та нерухомість на гірськолижному курорті "Буковель".

Нацбанк через суд намагався скасувати арешт, адже нині досі діє попереднє рішення про арешт цього ж майна. Крім цього, повторний арешт активів Коломойського "унеможливлює здійснення задоволення його вимог за рахунок предмету іпотеки (застави), в тому числі шляхом реалізації позасудового способу звернення стягнення".

Рішення апеляційний суд ухвалив ще 17 квітня, однак у судовому реєстрі воно з'явилося лише зараз.

Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, що кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".