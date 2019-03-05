Або дайте компенсацію, або поверніть те, що ви забрали, - Коломойський про "ПриватБанк"

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що держава має або повернути йому "ПриватБанк", або надати компенсацію за "незаконну націоналізацію банку".

"Це нехай держава вирішує: або поверніть те, що ви забрали ("ПриватБанк" - ред.), або дайте компенсацію і залиште це собі", - заявив Коломойський у відповідь на запитання журналістки Bihus.Info про те, чи розглядає він можливість повернути "ПриватБанк" у свою власність.

За його словами, націоналізацію "ПриватБанку" здійснили тому, що президент Порошенко "хотів заволодіти телеканалом "1+1", активи якого могли перебувати у заставі "ПриватБанку". Водночас новообраному президенту Володимиру Зеленському телеканал не потрібен.