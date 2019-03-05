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Або дайте компенсацію, або поверніть те, що ви забрали, - Коломойський про "ПриватБанк"

"Це нехай держава вирішує"
Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що держава має або повернути йому "ПриватБанк", або надати компенсацію за "незаконну націоналізацію банку".
Або дайте компенсацію, або поверніть те, що ви забрали, - Коломойський про "ПриватБанк" Фото: delo.ua

"Це нехай держава вирішує: або поверніть те, що ви забрали ("ПриватБанк" - ред.), або дайте компенсацію і залиште це собі", - заявив Коломойський у відповідь на запитання журналістки Bihus.Info про те, чи розглядає він можливість повернути "ПриватБанк" у свою власність.

За його словами, націоналізацію "ПриватБанку" здійснили тому, що президент Порошенко "хотів заволодіти телеканалом "1+1", активи якого могли перебувати у заставі "ПриватБанку". Водночас новообраному президенту Володимиру Зеленському телеканал не потрібен.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

Нагадаємо, що кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".

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03 05 2019 10:45
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