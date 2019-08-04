Коломойський: Мені не потрібен "Приват", нехай повернуть $2 млрд
"Мені не потрібен Приватбанк. Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань", - сказав в інтерв'ю "Економічній правді" відповідаючи на питання, чи планує він подавати нові позови з вимогою компенсації.
Він додав, якщо суд встановить, що щось було неправильно або незаконно зроблено під час націоналізації, то "будемо якось домовлятися, вирішувати або судитися".
"Не обов'язково ж відразу судитися. Мені незрозуміла позиція держави. Вони хочуть залишити собі Приватбанк? Нехай залишають", - сказав олігарх.
За його словами, "Приватбанк" є тягарем для держави.
"Вона (держава, – ред.) не знає, що з банком робити. Держава просрала весь кредитний портфель, який був банку і зараз розповідає, що з вини Коломойського і Боголюбова по кредитах нічого не платиться", - заявив Коломойський.
Він додав, що після зміни влади в Україні він розраховує на "чесний і справедливий суд і чесну правову оцінку (націоналізації банку – ред.)".
"Поки буде Порошенко, ніякого справедливого суду в країні не буде. І не тільки з мого питання. Я нікуди не поспішаю. Для мене це не питання життя і смерті. Питання не в грошах, а в принципі", - сказав Коломойський.
Нагадаємо, що Коломойський сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів.
Зазначимо, Володимир Зеленський заперечує, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а той заперечує, що сподівається на реванш у разі перемоги шоумена на виборах президента України.
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