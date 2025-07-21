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ПОЛІТИКА

ЄС вперше запровадив санкції проти китайських банків за допомогу росії

21 липня 2025, 09:21
ЄС вперше запровадив санкції проти китайських банків за допомогу росії
Фото: з вільних джерел
фінансових зв’язках" та пригрозило відповідними заходами.

Європейський Союз запровадив санкції проти двох китайських банків та п’яти компаній, зареєстрованих у Китаї. Під обмеження вперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну потрапили фінансові установи КНР, які, за оцінками ЄС, сприяли обходу західних санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

У санкційний список увійшли Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. В ЄС зазначили, що обидва банки здійснювали операції з криптовалютами, які допомагали обійти фінансові обмеження, накладені на росію. Також Євросоюз вказав, що банки брали участь у фінансуванні експорту для торговельних операцій, які порушують режим санкцій.

Китай відреагував різко

Міністерство комерції Китаю вже назвало ці обмеження "серйозним ударом по торговельних, економічних і фінансових зв’язках" та пригрозило відповідними заходами. Пекін пообіцяв захищати "законні права та інтереси" китайських компаній і банків.

Раніше, ще на етапі обговорення санкцій, Китай активно висловлював протест. Зокрема, речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявляв, що "нормальна співпраця китайських і російських компаній відповідає міжнародним нормам і не має бути порушена".

Незважаючи на дипломатичні зусилля — зокрема, тиск китайського посла в ЄС та заяви міністра закордонних справ Ван І, — Європейський Союз таки включив банки до нового пакету санкцій. Це відображає дедалі суворіше ставлення Заходу до третіх країн, що можуть сприяти військовим зусиллям росії.

Раніше подібні санкції вже застосовувалися з боку США. Кілька китайських банків були змушені обмежити фінансування російських клієнтів, щоб уникнути вторинних санкцій і зберегти доступ до доларової системи.

Контекст

З початку 2022 року Китай намагається балансувати у відносинах з росією та Заходом, заявляючи про нейтралітет, але підтримуючи торговельну співпрацю з москвою. Водночас великі китайські банки вже мають досвід роботи в умовах санкцій, зокрема щодо Ірану та Північної Кореї, тому дотримання обмежень залишається для них критично важливим.

Нагадаємо, посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти російської федерації. Під обмеження потрапила нафта, "тіньовий флот" та "Північний потік".

КитайвійнасанкціїбанкиЄвросоюзросія загроза

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