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Коломойський: Зеленський - це символ. Питання помсти немає

"Для мене Зеленський – це не персоналія, це певний символ. Символ зміни поколінь"
Володимир Зеленський заперечує, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а той заперечує, що сподівається на реванш у разі перемоги шоумена на виборах президента України.
Коломойський: Зеленський - це символ. Питання помсти немає Фото: korupciya.com

Про це кандидат у президенти й олігарх розповіли кореспонденту BBC, розмова з Коломойським відбулася в Ізраїлі, інформує "Українська правда".

Бізнесмен назвав фейком інформацію про дірку в 5,5 млн доларів у діловодстві "ПриватБанку" під його керівництвом

"У сучасному світі гроші нікуди не можуть подітися. Вони з одних рахунків повинні потрапити на інші рахунки. Якщо вони (розслідувачі) покажуть, куди і скільки ми забрали, то ми готові, звичайно ж, усе повернути", – заявив Коломойський.

На запитання, чи є ці вибори для нього шансом узяти реванш у ситуації з "ПриватБанком", він відповів: "Ні, це взагалі не пов'язані речі. У нас немає питання помсти".

"Для мене Зеленський – це не персоналія, це певний символ. Символ зміни поколінь", – заявив олігарх.

"Україна потребує не одного Зеленського, а мільйонів Зеленських", – додав він.

Сам Зеленський відкинув тезу, що він – маріонетка чи лялька:

"Це не правда. Я ніяка не іграшка в руках Коломойського".

На запитання, чи буде закрито справи про виведення капіталу в разі його обрання президентом, Зеленський відповів: "Всі ми перед законом рівні. Чи то людина, чи то олігарх, чи то найбільший бізнесмен".

"Якщо хтось щось вкрав – і це доведено правоохоронними органами, ця людина повинна повернути. Ніхто нічого (зі справ) закривати не буде", – запевнив він.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв, що не поверне "ПриватБанк" Ігорю Коломойському в разі перемоги на виборах.

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05 03 2019 12:08
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