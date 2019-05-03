Коломойський: Зеленський - це символ. Питання помсти немає
Про це кандидат у президенти й олігарх розповіли кореспонденту BBC, розмова з Коломойським відбулася в Ізраїлі, інформує "Українська правда".
Бізнесмен назвав фейком інформацію про дірку в 5,5 млн доларів у діловодстві "ПриватБанку" під його керівництвом
"У сучасному світі гроші нікуди не можуть подітися. Вони з одних рахунків повинні потрапити на інші рахунки. Якщо вони (розслідувачі) покажуть, куди і скільки ми забрали, то ми готові, звичайно ж, усе повернути", – заявив Коломойський.
На запитання, чи є ці вибори для нього шансом узяти реванш у ситуації з "ПриватБанком", він відповів: "Ні, це взагалі не пов'язані речі. У нас немає питання помсти".
"Для мене Зеленський – це не персоналія, це певний символ. Символ зміни поколінь", – заявив олігарх.
"Україна потребує не одного Зеленського, а мільйонів Зеленських", – додав він.
Сам Зеленський відкинув тезу, що він – маріонетка чи лялька:
"Це не правда. Я ніяка не іграшка в руках Коломойського".
На запитання, чи буде закрито справи про виведення капіталу в разі його обрання президентом, Зеленський відповів: "Всі ми перед законом рівні. Чи то людина, чи то олігарх, чи то найбільший бізнесмен".
"Якщо хтось щось вкрав – і це доведено правоохоронними органами, ця людина повинна повернути. Ніхто нічого (зі справ) закривати не буде", – запевнив він.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв, що не поверне "ПриватБанк" Ігорю Коломойському в разі перемоги на виборах.
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