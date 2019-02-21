Зеленський пообіцяв, що не поверне "ПриватБанк" Коломойському в разі перемоги

Кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв, що не поверне "ПриватБанк" Ігорю Коломойському в разі перемоги на виборах.

Про це він сказав на зустрічі з колишнім міністром фінансів Олександром Данилюком і ще одним екс-міністром Айварасом Абромавичусом, інформує LB.ua.

Зустріч стосувалася побудови ліберальної економіки в Україні. Крім того, за словами Данилюка, говорили "про завершення війни на сході, роботу з західними партнерами, ліквідацію впливу олігархату і оновлення державного апарату".

"Звичайно, ініціював і питання націоналізації "ПриватБанку" і зв'язків з Коломойським. Отримав відповідь, що не для того йде в президенти, щоб повертати "ПриватБанк". Сподіваюся, це була щира відповідь. Зараз стільки серйозних викликів і можливостей, що буде просто нерозумно і безвідповідально проміняти їх на пряники", - розповів колишній міністр у Facebook.

Данилюк брав безпосередню участь у націоналізації "ПриватБанку" і неодноразово заявляв, що причетні до шахрайства в цьому банку повинні відповісти.

"ПриватБанк" націоналізували наприкінці 2016 року. Результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що банк перед націоналізацією був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років. Це призвело до заподіяння банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд доларів США, нагадує видання.

Усередині "ПриватБанку" існував ще один банк, який забезпечував проведення платежів і сприяв руху коштів сотень кредитних договорів на мільярди доларів в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами.

Також, шоумен Володимир Зеленський заявив, що власник телеканалу "1+1" Ігор Коломойський не допомагає йому "медійно" в рекламі президентської компанії, а рекламує лише серіал "Слуга народу", який виходить на каналі олігарха.