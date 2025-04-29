Німецький банк заробив рекордний прибуток завдяки політиці Трампа

Аналітики прогнозують й надалі високу волатильність на ринках.

Німецький Deutsche Bank зафіксував найвищий квартальний прибуток за 14 років через зростання доходів від торгівлі облігаціями та валютами, які забезпечила волатильність на фоні тарифною війни Дональда Трампа.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Прибуток до сплати податків зріс на 39% у річному вимірі й сягнув €2,8 млрд у першому кварталі 2025 року, що на 7% перевищило прогнози аналітиків.

Уточнюється, що доходи банку зросли на 10%. При цьому витрати банку зменшилися на 2%, перш за все, через скорочення витрат на судові процеси. Коефіцієнт витрат до доходів (ключовий показник ефективності) покращився до 61,2% проти 68,2% роком раніше, що краще за цільовий показник у 65%.

Основним драйвером зростання інвестиційного підрозділу стали рекордні доходи від торгівлі борговими інструментами та валютами, які зросли на 17% у річному вимірі. Водночас доходи від розміщення цінних паперів і консалтингу впали на 8% — через значне списання на одній неназваній позиції у сфері ризикового фінансування.

Попри зниження обсягу проблемних кредитів на 27% у річному вимірі, загальні резерви під кредитні ризики зросли до €471 млн — на 16% більше, ніж очікувалося.

Аналітики прогнозують, що рівень волатильності залишатиметься високим у найближчій перспективі через незрозумілу політику Трампа.