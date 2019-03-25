Коломойський сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів

Екс-співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський очікує на "правову оцінку і компенсацію" в справі націоналізації банку в разі програшу Петра Порошенка на виборах президента України.

"Для нас дуже важливі кілька аспектів цієї історії. Перший - це очистити своє ім'я, другий - покарати винних, третій - отримати компенсацію в тому чи іншому вигляді", - Коломойський розповів в інтерв'ю BBC.

На питання, чи буде Коломойський просити Володимира Зеленського компенсувати збитки за націоналізацію Приватбанку в разі перемоги того на виборах президента, бізнесмен відповів заперечливо.

"Зеленський, як і Порошенко, формально жодного відношення до націоналізації "Приватбанку" не мав, не має і не буде мати, тому що це не питання президента, це питання уряду і НБУ", - запевнив Коломойський.

Олігарх сумнівається, що детективне агентство Kroll, яке розслідувало шахрайські дії екс-акціонерів банку, мало законні підстави проводити в Україні слідчі дії, і наполягає, що ті не змогли показати, куди зникли 5,5 млрд доларів і, на які рахунки.

"Якщо вони покажуть, куди і скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили. Це все - один великий фейк", - наполягає Коломойський.

Він каже, що 5,5 мільярда нікуди не зникали. Розслідування Kroll він назвав "димовою завісою".

Олігарх стверджує, що не боїться повертатися в Україну.

"Я можу хоч завтра приїхати в Україну. Проти мене не висунули жодних звинувачень. Але я стурбований, що, з огляду на кількість судових процесів між мною особисто і НБУ або "Приватанком", мені через суд заборонять виїзд з країни", - заявив Коломойський.