Коломойський сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів
"Для нас дуже важливі кілька аспектів цієї історії. Перший - це очистити своє ім'я, другий - покарати винних, третій - отримати компенсацію в тому чи іншому вигляді", - Коломойський розповів в інтерв'ю BBC.
На питання, чи буде Коломойський просити Володимира Зеленського компенсувати збитки за націоналізацію Приватбанку в разі перемоги того на виборах президента, бізнесмен відповів заперечливо.
"Зеленський, як і Порошенко, формально жодного відношення до націоналізації "Приватбанку" не мав, не має і не буде мати, тому що це не питання президента, це питання уряду і НБУ", - запевнив Коломойський.
Олігарх сумнівається, що детективне агентство Kroll, яке розслідувало шахрайські дії екс-акціонерів банку, мало законні підстави проводити в Україні слідчі дії, і наполягає, що ті не змогли показати, куди зникли 5,5 млрд доларів і, на які рахунки.
"Якщо вони покажуть, куди і скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили. Це все - один великий фейк", - наполягає Коломойський.
Він каже, що 5,5 мільярда нікуди не зникали. Розслідування Kroll він назвав "димовою завісою".
Олігарх стверджує, що не боїться повертатися в Україну.
"Я можу хоч завтра приїхати в Україну. Проти мене не висунули жодних звинувачень. Але я стурбований, що, з огляду на кількість судових процесів між мною особисто і НБУ або "Приватанком", мені через суд заборонять виїзд з країни", - заявив Коломойський.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заперечує, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а той заперечує, що сподівається на реванш у разі перемоги шоумена на виборах президента України.
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