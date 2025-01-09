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CУСПІЛЬСТВО

Світові банки звільнять тисячі працівників через ШІ – Bloomberg

09 січня 2025, 17:52
Світові банки звільнять тисячі працівників через ШІ – Bloomberg
Фото: google.com
Скоріш за все, ШІ не повністю замінить працівників, а скоріше трансформує їх роботу.

Найбільші банки світу планують глобальне скорочення персоналу в найближчі три-пʼять років через успіхи штучного інтелекту (ШІ) - до 200 000 працівників втратять роботу. 

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Близько чверті з 93 респондентів прогнозують значніше скорочення, від 5% до 10% персоналу. Серед компаній, охоплених дослідженням BI, — Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group Inc.

Найбільш вразливими є працівники бек-офісу, середнього офісу та операційних відділів, зазначає Томаш Ноецель, старший аналітик Bloomberg Inteligence, який підготував звіт.

"Роботи, що передбачають рутинні та повторювані завдання, під загрозою," — сказав він.

Однак ШІ не повністю замінить ці ролі, а скоріше трансформує робочу силу.

Вісім із десяти респондентів очікують, що генеративний ШІ підвищить продуктивність і збільшить дохід банків на 5% або більше протягом трьох-п’яти років. Так, у 2027 році банки можуть отримати додаткові 12–17% доходів до сплати податків, що принесе їм до $180 мільярдів.

Джеймі Даймон, генеральний директор JPMorgan, у 2023 році сказав Bloomberg Television, що ШІ суттєво покращить якість життя працівників, навіть якщо деякі посади зникнуть. "Ваші діти доживуть до 100 років і не хворітимуть на рак завдяки технологіям," — сказав Даймон. "А працюватимуть вони, ймовірно, три з половиною дні на тиждень."

працівникибанкиштучний інтелект

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