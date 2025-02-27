Китай просуває генеративний ШІ в лікарнях та урядових структурах

Впровадження DeepSeek у консервативних державних структурах стало важливим кроком на шляху розвитку штучного інтелекту в Китаї.

Технологія штучного інтелекту DeepSeek стає ключовим гравцем у розвитку Китаю в сфері генеративного ШІ. Після презентації мовної моделі DeepSeek R1 у січні 2025 року, технологія швидко знаходить своє місце у лікарнях, державних установах та місцевих органах влади, що сприяє значному розширенню її застосування по всьому Китаю.

Як повідомляє Financial Times, вже кілька ключових державних підприємств, регіональних органів влади та лікарень адаптували цю модель для власних потреб. Впровадження DeepSeek у консервативних державних структурах стало важливим кроком на шляху розвитку штучного інтелекту в Китаї. Технологія швидко залучила увагу навіть до таких традиційно обережних секторів, як державні установи.

Особливу популярність модель набрала серед місцевих органів влади. Так, адміністрації міст Цзінань і Ханчжоу запустили чатботів на основі DeepSeek, які допомагають громадянам у вирішенні податкових питань, наданні комунальних послуг та оформленні документів. У районі Футянь у Шеньчжені ШІ-агенти автоматизували роботу правоохоронних органів, зокрема складання адміністративних протоколів.

У сфері охорони здоров'я DeepSeek також довела свою ефективність. Університетська лікарня Цзілінь створила ШІ-інструмент для персоналізованих планів лікування, а Жіноча та дитяча лікарня Цзіньсінь розробила систему для відстеження овуляції, що сприяє лікуванню безпліддя. Крім того, деякі лікарні в провінції Хубей використовують DeepSeek для ухвалення медичних рішень у випадках, коли лікарі не можуть дійти єдиного висновку.

Експерти відзначають, що успіх технології багато в чому зумовлений її економічною ефективністю. Відкритий вихідний код, методи дистиляції знань і оптимізовані алгоритми навчання значно знижують бар'єри для впровадження.

Незважаючи на ці досягнення, деякі представники галузі попереджають, що не всі заяви щодо масштабного впровадження слід сприймати буквально. Можливо, певні компанії використовують ажіотаж навколо DeepSeek для привернення інвестицій.

Однак, попит на технологічну інфраструктуру, зокрема на хмарні обчислення та апаратне забезпечення, швидко зростає. Аналітики прогнозують, що модернізація інфраструктури для підтримки ШІ-моделей буде однією з ключових тенденцій у найближчі місяці.

Раніше повідомлялось, що співробітників Палати представників закликали не використовувати китайський чат-бот DeepSeek, популярність якого різко зросла після недавнього запуску.