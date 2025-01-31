Співробітникам Конгресу заборонили використовувати китайський чат-бот DeepSeek – Politico

Персонал Палати представників застерігають від використання нової технології ШІ.

Співробітників Палати представників закликали не використовувати китайський чат-бот DeepSeek, популярність якого різко зросла після недавнього запуску.

У отриманому Politico повідомленні для співробітників Керівник апарату Палати представників сказав, що доки технологія вивчається, її не можна використовувати.

Це означає, що співробітники не можуть встановлювати додаток на "домашніх пристроях, включаючи телефони, комп’ютери та планшети". Повідомляється, що адміністрація наразі вжила додаткових заходів для обмеження функціоналу DeepSeek.

"Актори загрози вже використовують DeepSeek для доставки зловмисного програмного забезпечення та зараження пристроїв", — йдеться в повідомленні керівника апарату.

У відповідь на несподівану появу DeepSeek як історії успіху штучного інтелекту для Китаю законодавці обох партій закликали обмежити поставки високотехнологічних мікросхем до країни. Вони назвали це триваним дзвінком для США та наголосили на необхідності посилити власний розвиток технології ШІ.

Під час пресбрифінгу у понеділок спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що Китай "зловживає системою, вони крадуть нашу інтелектуальну власність та намагаються перешкодити нам у розвитку ШІ".

Однак через кілька годин президент Дональд Трамп заявив, що поява цієї технології може бути «позитивною подією».

Співробітники Палати на умовах анонімності підтвердили, що адміністрація обмежила функціональність додатку на всіх пристроях, які використовуються у Конгресі.

Торік Конгрес заборонив співробітникам використовувати TikTok на офіційних пристроях через проблеми безпеки, пов’язані з китайською материнською компанією ByteDance.

Італійський регулятор вже заблокував китайський застосунок зі вбудованим штучним інтелектом DeepSeek.

Це рішення ухвалили за два дні після того, як Італія надіслала запит про те, як DeepSeek використовує персональні дані користувачів. Місцевий регулятор спитав, які дані збираються, для чого і чи зберігаються вони в Китаї. Однак відповідь китайської компанії визнали «абсолютно недостатньою». Ті повідомили, що не працюють в Італії і що європейське законодавство на них не поширюється.

Нагадаємо, корпорації Microsoft і OpenAI розслідують, чи могли вихідні дані технології OpenAI бути отримані несанкціонованим чином групою, пов'язаною з китайським стартапом у сфері штучного інтелекту DeepSeek.