Новий прем’єр Канади відмовився від інших своїх громадянств

Опозиція звинуватила Карні у недостатній відданості Канаді через його потрійне громадянство і підозрювала його у несплаті податків.

Канадський премʼєр-міністр Марк Карні відмовився від двох своїх інших громадянств перед вступом на посаду глави уряду.

Про це повідомляє телеканал CBC News.

Пресслужба виборчого штабу Ліберальної партії Канади, яку очолює Карні, повідомила, що Марк Карні відмовився від своїх інших громадянств до того, як склав присягу премʼєр-міністра.

Карні народився у Канаді, але мав громадянства Ірландії через походження своїх предків. Також в 2018 році він набув громадянства Великої Британії, коли працював на посаді глави Банку Англії.

Раніше опозиція звинуватила Карні у недостатній відданості Канаді через його потрійне громадянство і підозрювала його у несплаті податків у Канаді, що премʼєр-міністр заперечує.

"Карні сплачує податки у Канаді й завжди дотримувався усіх правил як податковий резидент Канади", - заявили у пресслужбі виборчого штабу.

Законодавство Канади дозволяє множинне громадянство, в тому числі на держслужбі. Проте премʼєр-міністри з етичних переконань завжди мають лише канадське громадянство.

Також прем’єр Канади потрапив у скандал через плагіат у дисертації.