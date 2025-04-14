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Полонені китайці розказали про ставлення росіян і попросились в Китай

14 квітня 2025, 21:11
Полонені китайці розказали про ставлення росіян і попросились в Китай
скриншот з відео
Вони сказали, що в інших підрозділах також були громадяни Китаю.

Військові рф, де служили громадяни Китаю, які пізніше потрапили в український полон, залучити їх до важкої праці і тримались осторонь.

Про це стало відомо на пресконференція за участі військовополонених громадян КНР у Києві. 

Саме росіяни командували вищевказаними підрозділами, де служили іноземці. 

Полонені сказали, що в одному підрозділі, де служив Чжан Ренбо, було 2 громадян Китаю, в іншому – 10.

"Переважно їх долучали до важкої роботи, росіяни не те щоб ставилися погано, але трималися осторонь. Хоча були декілька людей, які ставилися досить дружньо", - зазначили громадяни КНР. 

Вони додали, що від них приховували всю інформацію, а дізнлися лише, коли ми прибули на місце".

"Справа у тому, що всі документи були російською. Вся комунікація була російською", - сказав Чжан. 

Інший додав, що ми точно не знали, скільки грошей ми мали отримати. Ми знали розряди– 80, 160 тисяч рублів і тд. 

"Я отримав карту, на неї 200 тисяч рублів, але самою картою я користуватися не зміг. Телефон, де був застосунок з картою, забирали росіяни і витрачали ніби як на такі потреби, як пальне", - додав Чжан. 

Також на пресконференції громадяни КНР кілька разів повторили, що готові взяти у часті в обміні і попросились на батьківщину в Китай.

 

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