Полонені китайці розказали про ставлення росіян і попросились в Китай

Вони сказали, що в інших підрозділах також були громадяни Китаю.

Військові рф, де служили громадяни Китаю, які пізніше потрапили в український полон, залучити їх до важкої праці і тримались осторонь.

Про це стало відомо на пресконференція за участі військовополонених громадян КНР у Києві.

Саме росіяни командували вищевказаними підрозділами, де служили іноземці.

Полонені сказали, що в одному підрозділі, де служив Чжан Ренбо, було 2 громадян Китаю, в іншому – 10.

"Переважно їх долучали до важкої роботи, росіяни не те щоб ставилися погано, але трималися осторонь. Хоча були декілька людей, які ставилися досить дружньо", - зазначили громадяни КНР.

Вони додали, що від них приховували всю інформацію, а дізнлися лише, коли ми прибули на місце".

"Справа у тому, що всі документи були російською. Вся комунікація була російською", - сказав Чжан.

Інший додав, що ми точно не знали, скільки грошей ми мали отримати. Ми знали розряди– 80, 160 тисяч рублів і тд.

"Я отримав карту, на неї 200 тисяч рублів, але самою картою я користуватися не зміг. Телефон, де був застосунок з картою, забирали росіяни і витрачали ніби як на такі потреби, як пальне", - додав Чжан.

Також на пресконференції громадяни КНР кілька разів повторили, що готові взяти у часті в обміні і попросились на батьківщину в Китай.