Полонені китайці розказали про ставлення росіян і попросились в Китай
Військові рф, де служили громадяни Китаю, які пізніше потрапили в український полон, залучити їх до важкої праці і тримались осторонь.
Про це стало відомо на пресконференція за участі військовополонених громадян КНР у Києві.
Саме росіяни командували вищевказаними підрозділами, де служили іноземці.
Полонені сказали, що в одному підрозділі, де служив Чжан Ренбо, було 2 громадян Китаю, в іншому – 10.
"Переважно їх долучали до важкої роботи, росіяни не те щоб ставилися погано, але трималися осторонь. Хоча були декілька людей, які ставилися досить дружньо", - зазначили громадяни КНР.
Вони додали, що від них приховували всю інформацію, а дізнлися лише, коли ми прибули на місце".
"Справа у тому, що всі документи були російською. Вся комунікація була російською", - сказав Чжан.
Інший додав, що ми точно не знали, скільки грошей ми мали отримати. Ми знали розряди– 80, 160 тисяч рублів і тд.
"Я отримав карту, на неї 200 тисяч рублів, але самою картою я користуватися не зміг. Телефон, де був застосунок з картою, забирали росіяни і витрачали ніби як на такі потреби, як пальне", - додав Чжан.
Також на пресконференції громадяни КНР кілька разів повторили, що готові взяти у часті в обміні і попросились на батьківщину в Китай.
Нещодавно ми писали, що китайці потрапили у полон ЗСУ із важливими документами.