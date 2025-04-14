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кремль попередив про ескалацією війни в разі постачання Taurus Україні

14 квітня 2025, 20:36
кремль попередив про ескалацією війни в разі постачання Taurus Україні
Рішення канцлера ФРН ще має погодити Євросоюз.

Сьогодні, 14 увітня, кремль розкритикував майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його коментарі щодо того, що ФРН може надати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його слова наводить російське агентство Интерфакс.

В неділю Мерц заявив в інтерв’ю про свою готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії за умови узгодження з європейськими партнерами. 

В той же час, Пєсков заявив, що якщо це відбудеться, то це призведе до неминучої "ескалації".

"Судячи з висловлювань пана Мерца, він є прихильником посилення позиції та прихильником різних кроків, які здатні й неминуче призведуть лише до подальшої ескалації ситуації довкола України", – додав представник кремля.

Схожі позиції росія бачить і в інших європейських столицях, сказав Пєсков. 

"На жаль, дійсно, європейські столиці не схильні до того, щоб шукати якісь шляхи виходу на мирні переговори, а скоріше, схильні до того, щоб і далі провокувати продовження війни", – зазначив той. 

Нагадаємо, що Мерц висловився за постачання Німеччиною ракет Taurus Україні.

 

війна в УкраїніКремльTaurus

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