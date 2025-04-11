Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас

Колумніст британської The Times та експерт Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас змальовує безпорадність західних суспільств та органів правопорядку, коли вони зіштовхуються з повним арсеналом гібридної війни росії проти них.

Кремль замовляє операції від вандалізму до вбивств, виявляючи величезні прогалини в європейській безпеці.

Британські мисливці за шпигунами мають приголомшливу пропозицію на літній сезон. В Олд Бейлі 23 червня п'ятеро чоловіків постануть перед судом за екзотичним коктейлем звинувачень, пов'язаних зі знищенням складу, що належав Україні, на сході Лондона минулого року, включаючи "згоду прийняти матеріальну вигоду від іноземної розвідувальної служби". Шостий, Ділан Ерл, вже визнав себе винним у підпалі. Деякі з п'ятьох визнали себе винними у таких злочинах, як володіння холодною зброєю і підпал. Один з них також визнав себе винним у злочині проти національної безпеки. "Службою зовнішньої розвідки", про яку йшлося на попередньому слуханні, є "Група Ваґнера", сумнозвісна російська наймана структура, пов'язана з військовими злочинами в Україні та багатьох африканських країнах.

Як і судовий процес над п'ятьма болгарськими агентами, що базувалися у Грейт-Ярмуті, який завершився минулого місяця, ця справа проллє додаткове світло на шпигунські війни, які можуть здатися дивовижними за британськими мірками, але які точаться у нас під носом. Після повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому російські шпигунські мережі, що базувалися за межами дипломатичних місій, були знищені шляхом висилки більшості офіцерів розвідки, які там працювали, і суворого контролю за тими небагатьма, хто залишився.

Натомість Кремль перейшов до нової бізнес-моделі, укладаючи контракти на виконання різноманітних операцій – від вандалізму до вбивств. Згідно з новим дослідженням Центру стратегічних і міжнародних досліджень, кількість таких атак в Європі потроїлася між 2023 і 2024 роками після того, як за рік до цього вона збільшилася в чотири рази. Річард Мур, головний розвідник Британії, говорив про "приголомшливо безрозсудну кампанію російського саботажу в Європі".

Деякі з них, схоже, є пробним запуском для створення хаосу в разі повномасштабного конфлікту між росією і Заходом. До них відносяться спроби збити вантажні літаки за допомогою запалювальних пристроїв, закладених у посилках, які вдалося запобігти лише завдяки випадку.

Але наразі більшість атак, схоже, спрямовані на підрив підтримки України. Один з етапів операції, викритої австрійською владою, передбачає оплату хуліганам за розповсюдження наклейок і розпилення графіті з вигаданими ультраправими українськими гаслами. Інший – дискредитація проукраїнських політичних сил.

Наприклад, напередодні нещодавніх парламентських виборів у Німеччині невідомі саботували сотні автомобілів, розпилюючи швидкозастигаючу піну у вихлопних трубах, залишаючи на місці події листівки, схожі на листівки Партії зелених. Підозрювані у скоєнні цих злочинів не мають жодного стосунку до екологічної політики. Німецька прокуратура вважає, що їх завербували через додаток для обміну повідомленнями і платили за кожну пошкоджену машину. Метою було завдати шкоди передвиборчим шансам "зелених" (які, на відміну від своїх британських колег, займають ультра-яструбину позицію щодо росії).

Ще більше занепокоєння викликає припущення про причетність росії до масових вбивств у Німеччині. Масові поножовщини і стрілянина, в'їзд автомобілів у натовп і подібні звірства за останні десять років забрали понад 100 життів і покалічили у багато разів більше людей. Ці напади змінюють політичний ландшафт. Злочинці іноді є доморощеними екстремістами, іноді психічно хворими, а іноді – невдалими шукачами притулку. Загалом, результат став електоральним благом для ультраправої "Альтернативи для Німеччини", яка виступає за правопорядок і проти нелегальної імміграції. Вона також має сильні прокремлівські та антиукраїнські настрої.

Документальний фільм громадського мовника ZDF тепер вказує на зв'язок росії принаймні в одному з цих нападів. За кілька днів до того, як баварський ісламофоб Міхаель Штюрценбергер був зарізаний у Мангеймі 31 травня минулого року, з комп'ютерів у росії здійснювалися пошукові запити "теракт у Мангеймі" і "напад на Міхаеля Штюрценбергера" в Інтернеті. Схоже, що вони також заздалегідь шукали веб-камери на центральній ринковій площі, де стався напад (Штюрценбергер вижив, але був убитий поліцейський).

Німецька влада розслідує цей дивний збіг. Воно не доводить, що російські шпигуни насправді напоумили виконавця, 26-річного афганця Сулаймана Атаї, який зізнався в нападі. Але це свідчить про те, що він міг бути не просто фанатиком-одинаком. І це узгоджується з тим, що ми вже знаємо: росія використовує дрібних злочинців і маргіналів для скоєння злочинів, які приносять політичну вигоду Кремлю. Виконавці цих атак отримують кілька тисяч євро готівкою або в цифровій валюті, яку неможливо відстежити. Вони можуть навіть не здогадуватися про політичні наслідки того, що роблять. Ціна для росії незначна, ризик незначний, а вигода велика.

Найбільш тривожним аспектом цих трюків є те, що вони свідчать про прогалини в нашій безпеці. Нам ледве вдається тримати під контролем справжній доморощений екстремізм, не кажучи вже про якийсь варіант, сфабрикований потужною ворожою державою. Наші довірливі, відкриті суспільства є легкою здобиччю для всіх видів таких атак. І нам бракує стримування, щоб змусити росію двічі подумати, перш ніж робити щось таке.

В міру того, як ми наближаємося до тотальної конфронтації з Кремлем за Україну, ці недоліки стають все більш нагальними. Скільки людей вже вишикувалося в чергу, щоб вийти на вулицю і створити хаос за гроші? Цілей безліч: підірвати електричну підстанцію в Хітроу, наприклад, або вивести з ладу вивіз сміття у великому місті.

Настільки крихкою є наша критична інфраструктура, настільки вкоріненою є брехня і секретність у більшості наших офіційних комунікацій, і настільки безладними є деякі з наших державних послуг, що може пройти деякий час, перш ніж ми навіть усвідомимо, що відбувається.

Джерело: The Times