Трамп: "Війна між росією і Україною – це війна Байдена, не моя"

Він звинуватив Байдена і Зеленського в тому, що вони "дозволили розпочатися" війні.

Президент США Дональд Трамп вкотре поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Війна між росією та Україною - це війна Байдена, а не моя. Я щойно повернувся, і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням її початку. Якби президентські вибори 2020 року не були СФАЛЬСИФІКОВАНІ, цієї жахливої війни ніколи б не сталося. Президент Зеленський і криворукий Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися", - йдеться в дописі.

Президент США знову заявив, що президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані, і це нібито одна з причин, чому розпочалося повномасштабне вторгнення рф.

"Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися. Було так багато способів запобігти її початку. Але це вже минуле. Тепер ми мусимо зупинити її, і швидко. Дуже сумно!" – підсумував Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп може розпочати непублічні переговори з росією щодо війни в Україні ще до своєї інавгурації у січні наступного року.