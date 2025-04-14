Швеція наполягає на конфіскації "заморожених" активів рф

Мова йде про 210 млрд євро російських активів.

Європа заморозила російські активи, але тепер їх потрібно конфіскувати, адже москва не хоче завершувати війну проти України.

Про це міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер написала в соцмережі X (Twitter).

"Нещодавні смертоносні атаки росії на Україну показують, що москва не хоче миру. Тому зараз нам треба посилити тиск на росію, а також збільшити підтримку України. Також настав час рухатися далі і забрати заморожені активи", - йдеться в пості.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну заморозили близько 210 млрд євро російських активів, але конфісковувати їх поки не планують.

Раніше також Іспанія пропонувала витратити частину "заморожених" активів рф на захист Європи.