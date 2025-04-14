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Європейські лідери позитивно відреагували на заяву Мерца щодо Taurus для України

14 квітня 2025, 19:07
Європейські лідери позитивно відреагували на заяву Мерца щодо Taurus для України
Фото: Укрінформ
Крилаті ракети великої дальності Taurus Україна жадала ще за часів Шольца.

Високопосадовці Євросоюзу позитивно оцінили заяву лідера німецьких консерваторів і майбутнього канцлера Німечини Фрідріха Мерца щодо того, що він може відправити в Україну крилаті ракети великої дальності Taurus.

Про це повідомляє dpa, посилаючись на коментарі європейських політиків. 

Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас заявили, що звичайно, кожна країна-член дає те, що може дати. 

"Але я думаю, що послання дуже чітке: ми повинні зробити більше, щоб Україна могла захистити себе і щоб цивільні не гинули", - додала вона.

Також міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що дуже важливо, аби Німеччина передала Україні ракети Taurus: "Я думаю, що це було б дуже важливим сигналом того, де стоїть Європа в цій ситуації". 

Його польський колега Радослав Сікорський назвав пропозицію Мерца "дуже хорошою".

Видання пише, що серед інших тем міністри закордонних справ ЄС обговорюють ініціативу щодо надання Україні додаткових артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, що Мерц висловився за постачання Німеччиною ракет Taurus Україні.

 

підтримка УкраїниTaurus

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