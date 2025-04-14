Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times

Американська газета New York Times намагається пояснити радикальний розворот адміністрації Трампа у бік Москви. При цьому наголошує, що політика зближення з Москвою, яку просуває невелика група Республіканської партії, йде в розріз з думками й позицією більшості громадян США, які в переважній більшості негативно ставляться до путіна.

У 1989 році Борис Єльцин, який незабаром стане першим вільно обраним президентом пострадянської росії, відвідав супермаркет у Х'юстоні в Техасі, і був приголомшений запаморочливим асортиментом м'яса та овочів, що там пропонувалися, пригадує New York Times. "Що ми зробили з нашим бідним народом?", – запитав він згодом свого соратника, який подорожував з ним. Ця історія, наголошує видання, миттєво стала поживою для хрестового походу за навернення росії до капіталізму.

Торік Такер Карлсон надав дзеркальне відображення візиту Єльцина до супермаркету. Карлсон поїхав до росії, щоб взяти співчутливе інтерв'ю у путіна. Перебуваючи там, він ходив за продуктами й зізнався, що так само був приголомшений асортиментом і доступними цінами. Наддержави помінялися місцями. Тепер, очевидно, саме Америка потребувала навернення – до путінізму. "Якщо ви прийдете в російський продуктовий магазин, серце зла, і побачите, скільки коштують речі та як живуть люди, це радикалізує вас проти наших лідерів", – сказав Карлсон, пройшовши через касу.

Трамп, як підкреслює NYT, також радикалізувався: під час свого першого терміну він не гребував пропутінськими коментарями й навіть став на бік російського президента проти власних спецслужб. Але за перші кілька місяців свого другого терміну, наголошує видання, Трамп пішов набагато далі. Він заявив, що Україна несе відповідальність за вторгнення з боку росії, і вилаяв Зеленського на зустрічі в Овальному кабінеті. Його адміністрація також приєдналася до Північної Кореї та кількох інших авторитарних урядів, відмовившись підтримати резолюцію ООН, яка засуджує росію за напад. Він наповнив свій кабінет чиновниками-однодумцями, включно з директоркою національної розвідки Тулсі Габбард, яку російське держтелебачення назвало "товаришкою".

Виконавчий директор Інституту стратегічного діалогу, який займається аналізом глобального екстремізму та дезінформації, Саша Гавлічек зазначає: "Немає нічого сумнішого, якщо насправді ми є свідками повного ідеологічного відходу Америки від своєї післявоєнної ролі гаранта міжнародного порядку і союзу з путіним та іншими авторитарними націоналістами проти старих союзників, які складали ліберальний світовий порядок".

росія довгий час була для Америки чимось набагато більшим, ніж геополітичний суперник. Вона була ідеологічно іншою, ширмою, яка дозволяла США стверджувати свої власні, діаметрально відмінні цінності. За словами історика Девіда Фоглсонга, росія є "уявним близнюком" або "темним двійником" Америки, сестринською наддержавою, яку США вічно або демонізують, або намагаються переробити за власним образом і подобою. Або, принаймні, намагалися. Політика і риторика Трампа, як зауважує NYT, спрямовані на перетворення темного двійника Америки на її споріднену душу.

Деякі представники адміністрації охарактеризували цю стратегію як "зворотний Кіссінджер". Замість того, щоб намагатися підірвати росію шляхом укладення миру з Китаєм, стверджують вони, Трамп намагається ізолювати Китай – ще більш загрозливого суперника – шляхом налагодження тісніших зв'язків із росією. Як заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, для США було б смішно "штовхати росію в руки китайців".

Інші, за словами NYT, вбачають у цьому особисте. Трамп ніколи не приховував своєї прихильності до путіна, а розслідування Міністерства юстиції щодо втручання росії у президентські вибори 2016 року лише зблизило двох лідерів. "Дозвольте мені сказати вам, що путін пройшов зі мною через пекло", – як нагадує американське видання сказав Трамп Зеленському в Овальному кабінеті. NYT зазначає, що путін активно працював над особистим аспектом. Минулого місяця він сказав спеціальному посланцю Трампа Стіву Віткоффу, що ходив до місцевої церкви, щоб помолитися за Трампа, коли в нього стріляли минулого літа, і подарував Віткоффу портрет американського президента.

Однак, як зауважує NYT, з іншого боку переорієнтація відносин Америки з її уявним двійником – це не геополітичне маневрування чи особисті схильності президента. Йдеться про неймовірний тріумф набору ідей, політичних і культурних, які роками визрівали в американських правих колах.

"Осередок зла в сучасному світі"

До нещодавнього перезавантаження Трампа, відносини між росією та США визначалися "темним двійником". Влітку 1882 року американський журналіст Джеймс Б'юел здійснив подорож країною і повернувся з розповіддю про "варварський" народ, який відчайдушно потребував звільнення від царського гніту – "чи то багнетом, чи то псалтирем".

Через десятиліття, коли росія стала Радянським Союзом, вона перетворилася на іншу, більш загрозливу іншу – "не просто деспотичну, а диявольську", як пише Фоґлсонґ у своїй книзі "Американська місія та Імперія зла". Більшовицька ідеологія глобальної революції представляла найбільшу загрозу для США, розпалюючи параною, яка підживлювала сумнозвісне полювання на відьом сенатора Джозефа Маккарті. Привид ядерної війни лише посилював паніку щодо "червоної загрози" – або, як назвав СРСР у 1983 році Рональд Рейган, "осередок зла в сучасному світі".

NYT нагадує, що розпад радянської держави протягом наступного десятиліття спричинив нову кампанію з американізації росії, вмовляючи її будувати своє посткомуністичне майбутнє навколо маяків демократії та капіталізму. Це не спрацювало так, як сподівалися ні росія, ні США. Наприкінці ХХ століття російський ГКЧП розвалився, новий фондовий ринок зазнав краху, росія оголосила дефолт за зовнішніми позиками, а колишній шпигун КДБ путін став президентом.

Після свого переобрання на посаду президента у 2012 році путін повів росію в новому напрямку. Він розпочав власний хрестовий похід проти західного "занепаду" та "руйнування традиційних цінностей", почавши із заборони пропаганди ЛГБТ, що стало частиною зусиль, спрямованих на привернення на свій бік консервативних росіян, розчарованих пострадянським розворот в бік Заходу. Здавалося, що знайома картина приречена на повторення, і на деякий час так і сталося. Стверджуючи моральну перевагу Америки у відповідь на утиски прав геїв з боку путіна, президент Обама включив трьох спортсменів-геїв до складу офіційної американської делегації на Олімпійські ігри в Сочі в 2013 році.

Відтоді путін зробив практично все, що в його силах, щоб зміцнити ідентичність росії як духовного супротивника Америки, назвавши Захід "сатанинським". Повертаючись до часів холодної війни, він розпочав глобальну кампанію, спрямовану на підрив міжнародного порядку, очолюваного США, створивши ферми тролів, які заполонили соцмережі дезінформацією. Водночас він підтвердив імперські амбіції росії, спочатку анексувавши Крим у 2014 році, а потім вторгнувшись на решту території України.

Альянс проти лібералізму

Коли путін розпочав свою кампанію на захист традиційних цінностей у 2012 році він приєднався до невеликої групи американських консерваторів, які поділяли його презирство до сучасного лібералізму. Ця спільна справа перетворилася на справжній альянс, пише NYT.

Його коріння можна простежити в 1995 році – ще до того, як путін став президентом, – коли два російські соціологи Анатолій Антонов і Віктор Медков, покликали до Москви Аллана Карлсона, академіка і президента консервативного аналітичного центру в Іллінойсі, який опублікував книгу на захист традиційної сім'ї "Питання сім'ї: роздуми про американську соціальну кризу". Стурбовані скороченням чисельності населення в росії Антонов і Мєдков були переконані, що рішення міститься в цій книзі. З цієї зустрічі виникла нова організація – Всесвітній конгрес сімей, метою якого було створення глобальної мережі консерваторів-однодумців для боротьби з фемінізмом, гомосексуалізмом та абортами.

В Америці ця боротьба мала видатного речника: Патріка Б'юкенена – ветерана Білого дому часів Ніксона і Рейгана, кандидата у президенти від республіканців у 1992, 1996 і 2000 роках. Б'юкенен представляв палеоконсервативне крило партії, яке артикулювало зовсім інше бачення світу після холодної війни, ніж його неоконсервативні суперники.

На думку Б'юкенена, велика боротьба ХХІ століття не була геополітичною битвою між Сходом і Заходом, або свободою і гнобленням. Це була культурна битва між традиціоналістами та світською, мультикультурною, глобальною елітою. У цьому контексті хрестовий похід Америки на поширення демократії неминуче мав звести її на манівці, пише NYT.

У Б'юкенена були послідовники, але він перебував на маргінесі партії, в якій домінували неокони, що розглядали перемогу Америки в Холодній війні як вирішальний тріумф ліберальної демократії. Здавалося, що світовий порядок після холодної війни встановився, історія завершилася. Теракти 11 вересня і переважна двопартійна підтримка американської військової відповіді на них лише підтвердили нагальність і правоту цієї справи.

У 2013 році, розповідає NYT, Б'юкенен звернув свій погляд на росію. Він як раз опублікував свій бестселер "Самогубство наддержави", в якому нарікав, що бачив триваючий соціальний, моральний і культурний занепад Америки. Це було апокаліптичне попередження про зниження народжуваності в країні, зменшення впливу християнства, зникнення нуклеарної сім'ї і те, що Б'юкенен називав імміграцією з країн "третього світу". Назви розділів включали "Кінець білої Америки" і "Смерть християнської Америки".

На цьому тлі Б'юкенен бачив у путіні свого натхненника, зазначає видання. Якщо Обама засуджував російського президента як ворога американських цінностей, то Б'юкенен прийняв його як свого. "Чи є путін палеоконсерватором? У культурній війні за майбутнє людства, чи є він одним з нас?" – писав він у 2013 році. Коли наступного року росія анексувала Крим, Б'юкенен охарактеризував це вторгнення як частину божественного плану путіна, спрямованого на те, щоб зробити Москву "благочестивим містом сучасності й командним пунктом контрреформації проти нового язичництва".

Консерватори дистанціювалися від Б'юкенена та путіна, але ґрунт під ногами у них почав зсуватися. Праворуч назрівала реакція проти імміграції та прогресивних соціальних змін, а також проти американських авантюр в Іраку та Афганістані та американського проєкту з експорту ліберальної демократії. Нове покоління націоналістичних, реакційних мислителів тяжіло до путінської росії як до союзника у своїй культурній війні, щоб натомість розвернути Америку в бік антиглобалістського націоналізму. Критика путіним ліберальної імміграційної політики Європи та його розмови про відбудову росії з громадянами, які відчувають "духовний зв'язок" з росією, знайшли відгук. "Через 20 років росія буде єдиною країною, яку можна буде назвати європейською", – заявила у 2017 році права коментаторка і письменниця Енн Коултер.

NYT підкреслює, що під час першого терміну Трампа багато ідей, які висловлювали Коултер та її колеги-реакціонери, почали мігрувати до владного центру Республіканської партії. Це нове, більш сприятливе бачення росії розвивало власну інтелектуальну архітектуру, яка поєднувала ізоляціонізм, націоналізм і традиціоналізм зі зростаючою повагою до автократів, які підкоряли свої країни своїй волі.

У 2017 році Крістофер Колдуелл, нині старший науковий співробітник Клермонтського інституту, тісно пов'язаного з рухом Трампа, проклав шлях, виступивши з промовою для студентів "Як думати про путіна". Він високо оцінив відмову путіна прийняти "підпорядковану роль в керованій Америкою світовій системі, створеній іноземними політиками й бізнес-лідерами", і назвав його "найвидатнішим державним діячем нашого часу", пригадує NYT.

М'яка сила приносить жорсткі дивіденди

Видання вважає, що путін спочатку прийняв консервативну сторону культурної війни з внутрішніх причин. Це був спосіб запевнити росіян, що він прислухається до їхніх занепокоєнь щодо світу, який швидко змінюється, і запропонувати нову обов'язкову ідеологію для поколінь, відвиклих від комунізму. Але це перетворилося на засіб, за допомогою якого можна заручитися підтримкою ультраправих в Америці й, таким чином, підірвати її політику зсередини.

NYT переконує, що риторика і політика путіна частково призначені для американського споживача. "Він, по суті, формує свого роду Ультраправий інтернаціонал, подібний до Комуністичного інтернаціоналу, який сприяв радянській революції у першій половині ХХ століття", – писав торік російський журналіст у вигнанні Зигар у журналі Foreign Affairs.

На думку видання, стратегія спрацювала краще, ніж навіть путін міг собі уявити. За багато років, відколи Б'юкенен вперше похвалив російського президента, його прихильники перемістилися з маргінесу консервативних ЗМІ до центру прийняття рішень у Білому домі. М'яка сила приносить тверді дивіденди, оскільки американська зовнішня політика схиляється в бік росії.

Проте, яким би амбітним воно не було, перезавантаження адміністрації Трампа у відносинах з росією може мати свої межі. Згідно з опитуванням Квінніпіаку, оприлюдненим у середині березня, лише 7 % американських виборців позитивно ставляться до путіна, тоді як 81 % – негативно. Аналогічно 55 % американських виборців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні, і лише 38 % схвалюють їх. Трамп і його кабінет можуть дивитися на сьогоднішню росію і бачити в ній споріднену душу. Але більша частина Америки досі бачить темного двійника.

Праві політики та аналітики, які розглядають росію як союзника, наголошує NYT, виявляються непропорційно потужною меншістю, яка просуває порядок денний, що не відповідає інтересам більшості суспільства, яке вони представляють. Яким би радикальним не здавався цей конкретний порядок денний, ширший феномен – це явище, з яким США вже стикалися.

Отже, переорієнтація американської політики щодо росії може говорити не стільки про переконливість, скільки про захоплення Республіканської партії групою ідеологів, які прийшли до неї з маргінесу. У цьому сенсі вони нічим не відрізняються від неоконсерваторів і глобалістів, які 20 років тому викликали гнів Б'юкенена, втягуючи США в непопулярні війни заради ідеології, завершує статтю NYT.

Джерело: New York Times