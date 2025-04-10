Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal

Американська ділова газета Wall Street Journal розповідає, як Трамп прийшов до рішення відкласти дію тарифів на 90 днів. Як би не пояснювала газета логіку адміністрації, є кілька повідомлень Трампа, які можуть викликати підозру. Він твіттив перед рішенням про те, що все буде добре і це чудовий час, щоб купувати. Це можна розглядати як повідомлення до певних осіб – заклик купувати акції, аби нацарювати трохи грошенят.

Знадобився тиждень, щоб падіння на ринках акцій і облігацій, а також тривала кампанія з боку керівників, законодавців, лобістів та іноземних лідерів змусили Трампа відкласти на 90 днів основний елемент його масштабного тарифного плану, інформує Wall Street Journal.

Президент сказав, що реакція на тарифи стала дещо "нервовою" – як у спортсмена, який не може виступити. Мовляв, він поклався на свої інстинкти, щоб змінити курс, поспостерігавши за падінням ринку облігацій і послухавши як бізнес-лідери, в тому числі генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон, висловлюють побоювання щодо рецесії. Як зазначає WSJ, цей епізод є класичним для Трампа: він вдався до рішучих дій, уважно відстежив реакцію, тримав своїх радників і союзників в невизначеності, а потім змінив курс.

Видання констатує, що реверс був оголошений через платформу соціальних медіа Трампа лише через кілька годин як тарифи офіційно вступили в силу. За його інформацією, він написав пост в Овальному кабінеті, сидячи разом з міністром фінансів Скоттом Бессентом і міністром торгівлі Говардом Лутніком. Водночас Трамп значно підвищив тарифи на Китай.

Невдовзі після публікації посту Трампа, коли ринки почали зростати, Бессент стояв біля входу до Західного крила і пояснив, що рішення про паузу в деяких тарифах було обговорено в неділю, пише WSJ. "Ми з ним мали довгу розмову, – сказав Бессент перед натовпом репортерів. – Це була його стратегія від самого початку".

Бессент отримав безліч тривожних дзвінків з Волл-Стріт протягом вихідних і відчував, що повинен переконати Трампа, що пауза необхідна. Це не була б капітуляція, стверджував міністр, оскільки вони планували укласти багато угод. Він мало розповів публічно про те, чому президент і його команда чекали до середи вдень, щоб реалізувати це. Бессент сказав, що понад 75 країн звернулися з проханням про угоду для полегшення тарифів, причому Японія "на передньому краї".

Також, як зазначає WSJ, Трамп вирішив надати Бессенту більше повноважень у його команді торгових радників разом з обговореннями в неділю. Бессент вилетів у неділю до Флориди, а потім отримав дозвіл на публічні коментарі про угоди, що підбадьорило багатьох людей, близьких до Трампа, які вважали, що міністр фінансів може знайти вихід. Коли обидва повернулися до Вашингтона разом у неділю на борту Air Force One, Бессент закликав Трампа зосередитися на переговорах.

Як зауважило видання, один із високопоставлених чиновників Мінфіну запевнив, що адміністрація була єдиною в підтримці стратегії Трампа щодо просування американської економічної та національної безпеки.

Чиновники пояснили WSJ, що ще одним чинником, який нібито змусив Трампа поступитися тарифами було те, що багато країн ведуть переговори з його адміністрацією. Мовляв, вплинула й ситуація на фондовому ринку та публічні виступи бізнес-лідерів, які висловлювали занепокоєння щодо тарифів. Протягом останніх кількох днів керівники та лобісти заполонили телефон глави апарату Білого дому Сюзі Уайлз.

Повідомлення, яке було донесено Трампу та його топ-радникам керівниками компаній, полягало в тому, що їм потрібно знайти вихід. Банківські керівники, розчаровані відсутністю впливу на чиновників адміністрації, звернулися до республіканських законодавців останніми днями, пише видання. Їхнє повідомлення полягало в тому, що Трамп зруйнує економіку.

На думку WSJ, Трамп грав обережно. Він сказав радникам, що готовий відчути "біль". Він приватно визнав, що його торгова політика може викликати рецесію, але сказав, що хоче бути впевненим, що це не викличе депресію.

Видання зазначає, що Трамп протягом останніх кількох днів запитував друзів і радників про ринки та вказав, що уважно за ними спостерігає. У Білому домі в середу він обідав з фінансистом й інвестором Чарльзом Швабом і зустрічався з губернаторкою Мічигану демократкою Гретчен Уїтмер, яка попереджала, що Мічиган вже відчуває вплив тарифів на свою автомобільну промисловість.

У вівторок увечері Трамп сказав, що сприйняв погані новини про облігаційний ринок, що падає. "Я бачив вночі, що люди трохи занепокоєні", – заявив він в середу.

Завзятий споживач кабельних новин Трамп сказав, що дивився інтерв'ю Даймона в середу вранці з Марією Бартик на Fox Business, пише WSJ. Під час інтерв'ю Даймон сказав, що рецесія є "імовірним результатом" нової програми тарифів, але також захищав ідею деяких тарифів як спосіб поліпшення торгівлі. Він закликав президента дати Бессенту час на укладання угод. "Я дивлюсь спокійно, але це може погіршитись", – сказав Даймон.

Даймон не мав змістовної розмови з Трампом протягом кількох років, зазначили поінформовані джерела видання. Хоча його виступ на Fox Business був запланований заздалегідь, Даймон знав, що Трамп і його найближче оточення часто дивляться Fox і що його повідомлення, ймовірно, дійде до них, сказав один із співрозмовників видання.

Трамп повідомив журналістам в середу, що думав про паузу в тарифах "протягом останніх кількох днів". Він сказав, що не консультувався з юристами щодо формулювання свого оголошення і натомість покладався на думки Бессента та Лутніка. "Ми написали це від наших сердець, – сказав Трамп. – Ми не хочемо завдавати шкоди країнам, які не повинні страждати, і вони всі хочуть домовитися".

Протягом дня в середу топ-чиновники адміністрації роз'їхалися, щоб зустрітися з законодавцями, не видаючи багато про оголошення, яке має відбутися.

Представник США з торгівлі Джеймсон Гріер дав свідчення про тарифи перед Комітетом з фінансів Палати представників, коли Трамп оголосив про реверс. Приблизно через 20 хвилин після оголошення Трампа, конгресмен Стівен Хорсфорд, демократ з Невади, нарешті підняв питання і запитав, чи знає Гріер про паузу тарифах.

"Я знаю, так. Я розумію, що рішення було прийнято кілька хвилин тому. Це обговорювалося", – заявив Гріер.

Хорсфорд розлютився: "Це аматорські. Це потрібно зупинити. Як ви можете керувати переговорами, якщо президент пише про це в Твіттері з будь-якого місця, де він є?".

Видання також переповідає, що Бессент скасував свій обід в середу з Республіканським дослідницьким комітетом, найбільшою консервативною групою в Конгресі, незадовго до оголошення. Члени групи дізналися в дорозі на захід, що Бессента викликали на зустріч з Трампом, а його заступник відвідає захід замість нього.

Як зауважує WSJ, ті, хто спостерігав за Трампом протягом років, не були здивовані зміною подій.

Трамп використав свою платформу соціальних медіа, щоб зробити обнадійливі коментарі про фондовий ринок в середу вранці. "БУДЬТЕ СПОКІЙНІ! Все буде добре", – написав він о 9:33 ранку за східним часом в середу. "ЦЕ ЧУДОВИЙ ЧАС ДЛЯ ПОКУПКИ!!! DJT", – написав Трамп о 9:37 ранку в середу. Один з чиновників адміністрації сказав, що на той момент жодне рішення не було прийнято.

"Як нелогічна була ця стратегія, стало очевидним не тільки на ринках, але й з очікуваннями глибших скорочень в економіці", – сказав Марк Шорт, який був начальником штабу колишнього віце-президента Майка Пенса.

Бессент та інші помічники Білого дому подали крок Трампа як частину стратегії переговорів, де Трамп використав максималістський підхід, щоб змусити світ сісти за стіл переговорів. Вони також зазначили, що Китай був обраний для підвищення тарифів, оскільки Пекін відповів вороже на дії США.

Джерело: Wall Street Journal