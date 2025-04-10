Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico

В Німеччині укладено коаліційну угоду. Тепер її мають затвердити партії - учасники угоди, й у травні можна очікувати приведення до присяги нового уряду Німеччини на чолі з Фрідріхом Мерцем. Про нюанси коаліції розповідає європейська редакція Politico.

Тарифи та позиція президента США щодо України змусили нового канцлера швидко сформувати стабільний уряд, здатний реагувати на виклики, вважає європейська редакція Politico. Вона інформує, що консерватори Фрідріха Мерца (ХДС/ХСС) та лідери лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) досягли швидкої коаліційної угоди в середу. Угода відбулася на тлі сильного тиску на німецьких політиків з вимогою швидко сформувати новий уряд, здатний протистояти історичним викликам, пов'язаним з торговельною війною президента США та загрозою з боку путіна. Коаліційна угода ще має бути проголосована членами СДПН. Схвалення партіями консервативного блоку Мерца, тим часом, не вимагає голосування всіх членів партій.

"У нас є сильний план, з яким ми можемо разом знову рухати нашу країну вперед, – заявив Мерц у середу в Берліні. – Перш за все, це дуже сильний і чіткий сигнал громадянам нашої країни, а також нашим партнерам в Європейському Союзі. Німеччина отримує дієздатний і сильний уряд".

Politico зазначає, що за німецькими мірками, ця угода, укладена через 45 днів після перемоги консерваторів Мерца на дострокових виборах, була досягнута швидко, оскільки післявиборчі коаліційні переговори часто тривали місяцями.

Угода відкриває шлях Мерцу до приведення до присяги як наступного канцлера Німеччини, ймовірно, на початку травня.

Видання зауважує, що коаліційна угода укладена в момент глибокої невизначеності для Німеччини та Європи після того, як минулого тижня Трамп запровадив 20-відсоткові тарифи для ЄС, що загрожувало особливо сильно вдарити по експортно-орієнтованій економіці Німеччини. Втім у середу ввечері Трамп оголосив про тимчасову паузу для тарифів, що перевищують 10%, для більшості торговельних партнерів США.

Урядовий пакт з'явився в той час, коли Мерц пообіцяв зміцнити армію своєї країни у відповідь на загрозу, яку путін становить для Європи, і послаблення трансатлантичного альянсу, від якого Німеччина вже давно залежить у питаннях своєї оборони.

На думку Politico, ці подвійні шоки – для економіки та європейської безпеки – посилили тиск на Мерца та його колег з СДПН з метою якнайшвидшого формування стабільного уряду, здатного на них реагувати. Зараз Німеччину поки очолює слабкий уряд меншості під керівництвом канцлера Олафа Шольца, чия трипартійна коаліція розпалася в листопаді через розбіжності щодо видатків.

"Ми вели коаліційні переговори в ситуації зростаючої глобальної політичної напруженості.., в якій багато сил зсередини й ззовні працюють не з нами, а проти нас в Німеччині", – заявив Мерц. Він зазначив, що "війна в Україні не припиняється. російський агресор путін не демонструє бажання припинити війну і змусити зброю замовкнути, і водночас економічна невизначеність надзвичайно зростає".

Нещодавні рішення уряду США "спровокували нову турбулентність, – додав він. – Ми ще не знаємо, в якому напрямку розвиватиметься міжнародна ситуація. Але саме тому наше сьогоднішнє послання є ще більш чітким: ми хочемо і будемо допомагати формувати зміни у світі на користь Німеччини".

Як зазначає Politico, історична угода Мерца з СДПН і Союз90/Зелені про виділення сотень мільярдів євро боргових витрат на оборону та інфраструктуру була широко відзначена за кордоном. Проте в Німеччині вона викликала невдоволення серед частини консерваторів і спровокувала нападки ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН), яка має намір стати найбільшою опозиційною партією в парламенті країни. Наразі рейтинги Мерца різко впали.

Politico стверджує, що фінальна фаза переговорів між консерваторами та СДПН вивела на поверхню кілька ключових розбіжностей у таких питаннях, як зниження податків, економіка та міграція.

Мерц заявив, що компромісна угода посилить "цінову конкурентоспроможність" Німеччини за рахунок зниження податків і податкових стимулів для інвестицій в обладнання, додавши, що новий уряд знизить податок на прибуток підприємств на один відсоток щорічно в п'ять рівних етапів, починаючи з 2028 року. Щоб знизити високу вартість електроенергії в Німеччині, Мерц зазначив, що коаліція знизить податок на електроенергію до європейського мінімуму, зменшить плату за користування мережею і запровадить промислову ціну на електроенергію.

Проте наприкінці переговорів одним з найбільш політично заангажованих питань стало питання міграції. Зіткнувшись з тиском з правого флангу через високий результат AfD на виборах, консерватори Мерца наполягали на тому, щоб шукачам притулку відмовляли на кордонах Німеччини. СДПН виступила проти цього кроку, заявивши, що він відштовхне сусідів Німеччини, тоді як країна потребує солідарності ЄС для боротьби з тарифами Трампа.

Зрештою, зазначає Politico, обидві сторони уклали угоду, яка, як видається, уникла найбільш радикальних пропозицій, але все ж таки провела набагато жорсткішу лінію: Мерц пообіцяв "значною мірою покласти край нелегальній міграції" за допомогою контролю на національних кордонах, включно з "відмовою шукачам притулку". Новий канцлер також заявив, що уряд розпочне "наступ на репатріацію", призупинить возз'єднання сімей і збільшить кількість країн, які Німеччина вважає безпечними країнами походження мігрантів.

З іншого боку, Ларс Клінгбейль, один з національних лідерів СДПН, зазначив, що угода зберігає те, що він назвав "фундаментальним правом" на притулок, і підтримує статус Німеччини як "країни імміграції".

Відповідаючи на запитання журналіста, з чим він звертатиметься до Трампа, Мерц зазначив англійською: "Німеччина повернулася на правильний шлях. Німеччина виконає свої зобов'язання в галузі оборони. І Німеччина готова посилити власну конкурентоспроможність".

Джерело: Politico