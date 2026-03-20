Жорсткіша позиція Зеленського на саміті ЄС здивувала європейських лідерів – Politico

Риторика президента України Володимира Зеленськогона саміті ЄС, який відбувся в Брюсселі (Бельгія) 19 березня, виявилася різкішою, ніж очікували європейські лідери.

Про це йдеться у статті Politico.

Зазначається, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був серед глав країн ЄС, які вважали, що президент України скористається своїм виступом на саміті, щоб розрядити обстановку і запевнити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що проблему з трубопроводом Дружба буде вирішено.

Замість цього Зеленський перейшов у наступ, констатують автори статті.

У публікації також наводиться теза європейського чиновника, чиє ім'я не розкривається, який заявив, що "Зеленський діяв жорсткіше, ніж [ми] очікували". Він також припустив, що президент України хоче "перечекати" вибори в Угорщині. За його словами, Зеленський може розраховувати на те, що, якщо Віктор Орбан переможе, його тон зміниться.

За словами співрозмовника Politico, який вказаний як високопоставлений дипломат ЄС, неприязнь між Орбаном і Зеленським дуже глибока, і на саміті вона дала про себе знати повною мірою.

Дипломат також повідомив, що Орбан піднявся зі свого місця і встав позаду інших лідерів, з невдоволенням стежачи за появою Зеленського на екранах комп’ютерів.

Передбачається, що так чи інакше, після виборів в Угорщині ситуація з блокуванням кредиту в розмірі 90 млрд євро для України зміниться. У разі поразки Віктора Орбана його наступник може бути зацікавлений у тому, щоб Будапешт змінив своє рішення в обмін на виділення коштів з боку ЄС, зазначає Politico.

Раніше Politico з посиланням на чотирьох дипломатів і чиновників писало, що лідери ЄС не змогли переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від блокування кредиту для України, а півторагодинне обговорення кредиту не дало результатів.

При цьому, як повідомили журналісти, коли Орбан брав слово для виступу, то знову нагадав свої вимоги щодо відновлення роботи нафтопроводу Дружба.