Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Жорсткіша позиція Зеленського на саміті ЄС здивувала європейських лідерів – Politico

20 березня 2026, 15:13
фото: Володимир Зеленський / Telegram
"Зеленський діяв жорсткіше, ніж [ми] очікували".

Риторика президента України Володимира Зеленськогона саміті ЄС, який відбувся в Брюсселі (Бельгія) 19 березня, виявилася різкішою, ніж очікували європейські лідери.

Про це йдеться у статті Politico.

Зазначається, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був серед глав країн ЄС, які вважали, що президент України скористається своїм виступом на саміті, щоб розрядити обстановку і запевнити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що проблему з трубопроводом Дружба буде вирішено.

Замість цього Зеленський перейшов у наступ, констатують автори статті. 

У публікації також наводиться теза європейського чиновника, чиє ім'я не розкривається, який заявив, що "Зеленський діяв жорсткіше, ніж [ми] очікували". Він також припустив, що президент України хоче "перечекати" вибори в Угорщині. За його словами, Зеленський може розраховувати на те, що, якщо Віктор Орбан переможе, його тон зміниться.

За словами співрозмовника Politico, який вказаний як високопоставлений дипломат ЄС, неприязнь між Орбаном і Зеленським дуже глибока, і на саміті вона дала про себе знати повною мірою. 

Дипломат також повідомив, що Орбан піднявся зі свого місця і встав позаду інших лідерів, з невдоволенням стежачи за появою Зеленського на екранах комп’ютерів. 

Передбачається, що так чи інакше, після виборів в Угорщині ситуація з блокуванням кредиту в розмірі 90 млрд євро для України зміниться. У разі поразки Віктора Орбана його наступник може бути зацікавлений у тому, щоб Будапешт змінив своє рішення в обмін на виділення коштів з боку ЄС, зазначає Politico.

Раніше Politico з посиланням на чотирьох дипломатів і чиновників писало, що лідери ЄС не змогли переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від блокування кредиту для України, а півторагодинне обговорення кредиту не дало результатів.

При цьому, як повідомили журналісти, коли Орбан брав слово для виступу, то знову нагадав свої вимоги щодо відновлення роботи нафтопроводу Дружба.

Віктор ОрбанЄвросоюзВолодимир ЗеленськийФрідріх Мерц

Останні матеріали

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється