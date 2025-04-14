Україна вимагає розслідування ФБР після заяв Трампа про "помилку" росії – The Times

Вчорашній обстріл один із найбільш смертоносних в 2025 році.

Високопоставлений депутат закликав розслідувати російську пропаганду в Білому домі після коментарів Трампа щодо ракетного удару, в результаті якого загинули щонайменше 34 людини.

Про це повідомляє газета The Times.

Федеральне бюро розслідувань повинно провести розслідування щодо поширення російської пропаганди в Білому домі, вважає високопоставлений український депутат, голова комітету Верховної Ради з міжнародних справ Олександр Мережко.

Він заявляє, що це потрібно зробити після того, як президент США Дональд Трамп назвав російський ракетний удар по Сумах, унаслідок якого загинули щонайменше 34 людини, "помилкою".

Депутат додав, що заява Трампа є "абсурдним".

"Це все одно що сказати, що 11 вересня було просто "помилкою" Аль-Каїди. Це дуже тривожна заява, яка і заохочує путіна до продовження звірств, і демонструє, що хтось з оточення Трампа просуває російські наративи", - заявив Мережко.

Також він зазначає, що просування кремлівської пропаганди в Білому домі - це небезпечно тому, що раніше Трамп говорив, що якби він був президентом, війни б не сталося, то тепер він не може так сказати.

"Усі ці звірства відбуваються при ньому. Зараз він - президент", - додав Мережко.

Атака армії рф по Сумах є однією з найбільш смертоносних цього року, де загинули 34 людини, включно з дітьми, а поранення отримали ще 119 українців.

"Мені сказали, що це була помилка. Я вважаю, це жахливо". Коли його попросили уточнити, що він мав на увазі під "помилкою", він відповів: "Вони помилилися... вам варто запитати в них" - раніше заявив Трамп щодо удару по Сумах.

Мережко також вважає, що час атаки обрано не випадково. Наступного тижня - крайній термін, до якого Трамп обіцяв домогтися миру.

"Якщо Трамп не доб'ється припинення вогню, як обіцяв до Великодня, він виглядатиме як невдаха. путін це розуміє і використовує", - підсумував український депутат.

Вчора, 13 квітрня, ми писали, що ворог завдав ракетного удару по Сумах, є жертви.