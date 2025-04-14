Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal

Американська ділова газета Wall Street Journal розповідає, як генерал ФСБ Сєргєй Бєсєда, який вів підготовку росії до вторгнення в Україну, тепер курує "мирні" переговори. У розслідуванні WSJ міститься попередження, що виведення колишнього шпигуна у публічний простір однозначно є сигналом Києву. Втім, виявляється, Вашингтон спілкувався з ним ще за часів Байдена.

Сєргєй Бєсєда, відомий ЦРУ як "Барон", брав участь в одному з найбільших у світі обмінів полоненими, пише американська Wall Street Journal. Газета розповідає, як він з'явився в американському публічному просторі: "Минулого місяця готель "Рітц-Карлтон" в Ер-Ріяді був закритий на карантин, а російсько-американські переговори про долю України йшли вже 13-ту годину, коли двоє дерев'яних дверей відчинилися, і з'явився генерал-шпигун-відлюдник, який допомагав вести переговори з кремлем. Генерал-полковник Сєргєй Бєсєда йшов вперед, поки не побачив спалахи фотокамер, потім незграбно похитувався і натягнуто посміхався. Один із найвпливовіших російських шпигунів, якого рідко фотографують, але якого десятиліттями обирали для керівництва найбільш чутливими операціями путіна, став публічною особою".

WSJ пригадує, що минулого року кар'єрний шпигун "Барон" займався надсекретною справою – кожні кілька тижнів зустрічався з офіційними особами агентства в готелях, заброньованих на вигадані імена, щоб домовитися про найбільший обмін полоненими в американо-російській історії. Цей обмін, проведений 1 серпня, звільнив 24 ув'язнених, зокрема репортера Wall Street Journal Евана Гершковича.

Тоді адміністрація Байдена попередила видання, що лише єдина публічна згадка імені Бєсєди може підірвати один із небагатьох каналів зв'язку Вашингтона з кремлем під час війни, і зашкодити переговорам про звільнення американців.

Цього року, зауважує WSJ, 70-річний ветеран розвідки публічно повернувся до тих самих готелів, щоб вести мирні переговори, які потенційно можуть ознаменувати тектонічну переорієнтацію США на росію. Спеціальний посланник Стів Віткофф прибув до москви в п'ятницю, щоб спробувати просунути переговори безпосередньо з путіним.

На думку американського видання, призначення Бєсєди демонструє, як путінські шпигунські служби витісняють МЗС на міжнародних переговорах високого рівня, чого, за словами аналітиків з питань безпеки, ніколи не відбувалося, навіть у розпал Холодної війни. Джерела WSJ кажуть, що участь Бєсєди, який допомагав планувати вторгнення, є сигналом Києву про те, що путін і надалі прагне отримати політичний контроль над Україною. Це мета, з якою ні Україна, ні більшість європейських столиць не можуть змиритися, наголошує газета.

WSJ нагадує, що Київ звинуватив Бєсєду в проведенні кампанії, спрямованої на підрив його зусиль щодо звільнення від кремля, заявивши, що напередодні повномасштабної війни офіс Бєсєди у ФСБ поширював дані соцопитувань в Україні, які мали на меті сприяти планам кремля щодо вторгнення в Україну. Колишні українські посадовці стверджують, що у 2014 році він брав участь в операції, яка завершилася розстрілом міліцією десятків прозахідних протестувальників. кремль заявив, що він був там лише для захисту російського посольства.

Коли очільника ГУР Кирила Буданова запитали в інтерв'ю "Українській правді" у 2023 році, хто з росіян є найнебезпечнішим, він спочатку відмовився відповідати, а потім назвав Бєсєду, зазначивши: "Він зробив багато зла для України".

Щоб скласти портрет переговірника путіна, WSJ поспілкувалась із нинішніми й колишніми російськими, американськими, європейськими та близькосхідними дипломатичними й розвідувальними службовцями, які працювали з ним протягом трьох десятиліть, а також вивчила польотні листи, щоб ідентифікувати російські команди переговірників, і неопубліковані фотографії Бєсєди на таємних перемовинах, які він вів.

Бєсєда, який приєднався до КДБ у 1970-х роках невдовзі після путіна, є одним із небагатьох російських чиновників, які мають прямий зв'язок з президентом. На Заході про нього мало що відомо, окрім аналітиків розвідки та кремлінологів, але розслідування WSJ показує, що він відігравав важливу роль у деяких найбільш чутливих місіях росії.

Коли Словенія ув'язнила двох російських "сплячих агентів", які видавали себе за звичайних аргентинців, він полетів до сусідньої Сербії, щоб підняти питання, важливе особисто для путіна. Говорячи сумішшю імпровізованої італійської та іспанської мов, які він вивчив досконало під час служби на Кубі у Фіделя Кастро, він підштовхнув шефа шпигунів країни подбати як про ув'язнену пару, так і про їхніх дітей молодшого шкільного віку, яких тоді розмістили на просторій віллі й дозволили щоденні відеодзвінки до мами.

На відміну від попереднього раунду американо-російських мирних переговорів в Ер-Ріяді під час перебування Бєсєди в готелі не було жодної камери. Жодних коментарів не було надано до наступного дня, коли росіяни несподівано зажадали послаблення санкцій. До того часу, йдеться в заяві, вони не дотримуватимуться перемир'я на Чорному морі, яке було в центрі дискусій.

Більше про фігуру Бєсєди, він же Барон

За часів президентства Байдена, коли вторгнення кремля в Україну призвело до того, що дипломатичні контакти між Вашингтоном і москвою опинилися в найгіршому стані з часів Карибської кризи, обидві країни покладалися на свої розвідувальні служби для підтримання контактів. Бєсєда був одним із небагатьох обраних російських чиновників, яким було дозволено спілкуватися зі США, зазначає американське видання.

Бєсєда був харизматичним учасником щорічної московської новорічної вечірки, відомої як "Шпигунський бал", у період потепління відносин у перші роки правління Обами. Горілка вільно лилася на вечірці ФСБ, де офіцери ЦРУ і ФБР незграбно змішувалися зі шпигунами з Куби, Ірану та Північної Кореї, серед інших, пише WSJ.

"Всілякі персонажі з усього світу, – цитує видання експосла США у москві Майкла Макфола. – Ми відчували себе як риба у воді".

Його кличка в ЦРУ "Барон" походить від його любові до пошиття одягу на замовлення і звички курити сигари, що натякає на час його перебування в Гавані. "Генерал-полковник Бєсєда був призначений кремлем для ведення переговорів про обмін полоненими, – сказав один колишній американський чиновник, який вів із ним перемовини. – Ці справи контролюються ФСБ до найдрібніших деталей".

Його нерозголошені зустрічі з ЦРУ відбувалися в конференц-залах готелів по всій Європі та на Близькому Сході, де не було дозволено користуватися телефонами. Переговори призвели у 2022 році до обміну двох ув'язнених в росії американців – чемпіонки світу з баскетболу Брітні Ґрайнер і колишнього морського піхотинця Тревора Ріда – на торговця зброєю Віктора Бута і контрабандиста наркотиків Константіна Ярошенка.

Але ці двоє американців, за словами WSJ, були засуджені за звичайні кримінальні злочини (чомусь видання забуває зазначити, що насправді ці злочини були вигадані – iPress). Складніше було досягти прогресу у справах Гершковича і колишнього морського піхотинця Пола Вілана, яких звинувачували у шпигунстві, що заперечували і вони самі, і їхні сім'ї, і американський уряд. У цих справах Бєсєда зайняв жорстку позицію, спочатку наполягаючи на тому, щоб США обміняли обвинувачених на російських шпигунів.

Стеження за американськими шпигунами

У відкритому доступі є лише кілька фотографій Бєсєди. На одній із них він сидить з кам'яним обличчям у своєму кабінеті поруч з білими телефонами "Вєртушка" – стаціонарні телефони без набору номера, які радянська бюрократія використовувала для безпечного зв'язку з кремлем. Водночас на сайті ФСБ він не значиться серед її керівництва.

Видання констатує, що він майже ніколи не спілкувався зі ЗМІ, за винятком інтерв'ю 2012 року для внутрішнього журналу ФСБ, коли говорив про необхідність посилення співпраці росії з іноземними розвідувальними службами. "Кожна розсудлива людина розуміє, що поодинці у цьому світі не вижити", – зазначив він.

За словами WSJ, його зірка почала сходити з іншого таємного каналу близько 40 років тому: молодим офіцером у 1980-х роках Бєсєда працював в "американському відділі" Другого управління КДБ, де мав стежити за американськими розвідниками в москві. Саме це відкрило таємну лінію зв'язку з ЦРУ.

Один американський чиновник, який зустрічався з Бєсєдою в штаб-квартирі на Луб'янці, описав його як "варварського куратора", до якого американці могли звертатися, щоб він лобіював їхні інтереси й приборкував найзапекліших офіцерів ФСБ. З минулого року Бєсєда є радником директора ФСБ Алєксандра Бортнікова. До цього він керував П'ятою службою, яка курує зв'язки відомства з іноземними партнерами та американськими відомствами. До її складу входить Департамент оперативної інформації – підрозділ зовнішньої розвідки ФСБ, який, як стверджують, керував плануванням вторгнення путіна в Україну.

За даними російського сайту розслідувань "Агентура", Бєсєда колись працював у секретному підрозділі контррозвідки ДКРО, який стояв за арештом Гершковича та інших американців. Після того, як путін став президентом, він перейшов до департаменту, який наглядає за адміністрацією президента. Він є одним із небагатьох російських чиновників, які можуть напряму зв'язатися з президентом росії. При цьому видання зауважує, що ні міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров, ні його заступник Сєргєй Рябков не брали участі в обговоренні ситуації з ув'язненими.

"Я можу дізнатися все"

Зворотний канал для переговорів щодо ув'язнених викристалізувався на саміті між Байденом і путіним у червні 2021 року на віллі на березі озера в Женеві.

Байден призначив посла США в москві Джона Саллівана американським посередником, тоді як Бєсєда отримав згоду на російській стороні. Під час їхньої першої зустрічі в російському міністерстві закордонних справ Салліван помітив, що той постійно дивиться на годинник. Раптом Бєсєда підвівся з-за столу і вийшов, пожартувавши, що йому не потрібно буде доповідати про решту зустрічі: "Я з ФСБ. Я можу дізнатися все", розповідає видання.

Кілька днів потому, зазначає WSJ, повідомлення надійшло до Білого дому: якщо Вашингтон і москва хочуть вивчити питання обміну полоненими, кремль наполягатиме на тому, щоб переговори проходили через розвідувальні служби, як це було за часів Холодної війни.

США погодилися, і перша зустріч була нормальною, але безрезультатною. ФБР не було зацікавлене у звільненні російських в'язнів, екстрадованих до США і засуджених американськими судами за тяжкі злочини.

Пізніше обидві сторони зустрілися знову, і, як стверджує WSJ, за ініціативи ЦРУ, вони наблизилися до угоди про обмін Ріда, колишнього морського піхотинця США, ув'язненого на дев'ять років за звинуваченнями в нападі, які він і американський уряд вважають сфабрикованими, на Ярошенка, засудженого російського наркоконтрабандиста. Обмін був призначений на 27 квітня 2022 року в турецькому аеропорту Анкари.

ЦРУ не було впевнене, що Бєсєда все ще керує операцією. Генерал, згідно з розслідуванням російського знавця розвідки Андрєя Солдатова, посварився з путіним після того, як його вторгнення в Україну не призвело до повалення її уряду, і був відправлений до в'язниці "Лефортово", тієї самої сумнозвісної в'язниці для політв'язнів, де утримуються Гершкович та інші американські в'язні. Деякі американські чиновники побоювалися, що канал обміну ув'язненими зруйнується.

Але коли через кілька днів американські офіційні особи прийшли на двосторонню зустріч у москві, Бєсєда сидів усміхнений за столом переговорів, вітаючи їх цитатою Марка Твена: "Чутки про мою смерть сильно перебільшені".

Джерело: Wall Street Journal