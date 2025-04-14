Трамп не хоче "миру". Він прагне допомогти путіну перемогти – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен у огляді тижня акцентує увагу на двох чинниках: помилковій аналітиці стосовно розвитку війни та пропутінській політиці Трампа. На його думку, історія свідчить, що подібні війни не виграються наявними силами країн. Перемогу забезпечує здатність генерувати нові сили та виробляти технологічні новинки.

Минуло трохи більше трьох років відтоді як росіяни розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. І взаємодія збройних сил досягла такої стадії, коли просуватися вперед якщо і можливо, то стає все складніше. Це, звісно, дуже відрізняється від тієї війни, яку більшість аналітиків, військових і політичних діячів прогнозували ще у 2022 році. Однак її розвиток насправді є типовим для багатьох великих конвенційних війн останніх 125 років. Часто буває так, що лише на третій рік війни з'являється певне уявлення про те, як технології і виробництво визначатимуть її результат. Про такий історичний контекст я багато писав протягом останнього року в рамках моєї майбутньої книги: "Війна і сила: хто виграє війни й чому". Вона вийде у серпні у видавництві Penguin у Великій Британії/Європі та у жовтні у видавництві Hatchette/Basic Books у США.

Минулого тижня Трамп вкотре показав, ким він є насправді. Він продемонстрував маленьку пантоміму публічного роздратування росією, але найголовніше – це його постійна відданість путіну. Люди не змінюються.

Третій рік: випробування сучасної війни

Якщо і є одна велика пастка, в яку потрапляють військові аналітики, коли думають про повномасштабне російське вторгнення, то це те, що можна назвати "оманою короткої війни". Це ідея, що будь-яка війна буде визначена за відносно короткий проміжок часу (скажімо, менше року) через взаємодію сил, які є під рукою на момент початку війни. Це часто проявляється в тому, що будь-яка війна "закінчиться до Різдва". У книзі "Війна і сила" я розповідаю про те, як ця ідея короткої війни регулярно з'являється з часів Першої світової війни (хто-небудь пам'ятає план Шліффена?) до сьогодні.

Однак навіть побіжний погляд на військову історію останніх кількох століть (і, можливо, всю історію) демонструє, що це глибоко хибний підхід до стратегічного аналізу. Війни майже ніколи не виграються тими силами, які є в наявності на момент їх початку. Вони майже завжди виграються силами, які формуються під час бойових дій – часто буває так, що через кілька років після початку війни від початкових армій майже нічого не залишається, а на полі бою стоять абсолютно нові звірі з точки зору особового складу і навіть техніки та доктрини.

Тому, щоб спробувати зрозуміти, як розвиватиметься війна, набагато корисніше вивчити, як різні сторони можуть генерувати нові сили – замість того, щоб зациклюватися на арміях, які вони мають на початку. На жаль, військові зациклені на силах, які вони мають під рукою, а військові ігри, наприклад, зазвичай передбачають взаємодію саме таких сил. Це вказує на проблему, яку ми маємо з нашим аналізом, зосередженим на військових іграх.

Ця аналітична пастка була однією з причин мого розчарування усіма історичними й надзвичайно проросійськими "шокуючими та трепетними" аналізами того, що станеться, коли росіяни розпочнуть своє первісне вторгнення. Це було мислення короткої війни, доведене до небаченого раніше рівня, коли люди широко заявляли, що росія виграє війну за кілька днів або тижнів (а в одному випадку – за кілька годин). Воно ґрунтувалося на жахливо обмеженому розумінні того, що має значення у війні, та на величезному перебільшенні сил російської армії на початку бойових дій.

Набагато краще аналізувати війну, намагаючись оцінити, як кожна сторона буде генерувати нові сили протягом трирічного періоду. Цей 3-річний тест дуже добре пройшли багато сучасних воєн, починаючи з Першої і Другої світових і закінчуючи ірано-іракською. В усіх цих випадках армії, які існували на момент початку бойових дій, були майже повністю втрачені протягом першого року або близько того, а це означало, що потрібно було будувати нову техніку, впроваджувати нові технологічні досягнення, виховувати й навчати нових солдатів – тобто створювати абсолютно нові збройні сили. Наприклад, британська армія в 1917 році була зовсім іншим звіром, ніж та ж сама армія в 1914 році, а армія США в 1944 році не мала майже жодної схожості з тією, що була в наявності в 1941 році.

У 1914 році британська армія була невеликим професійним військом з невеликою кількістю транспортних засобів і навіть крихітним запасом сучасної артилерії.

Британські солдати марширують на війну в 1914 році

До 1917 року британська армія інтегрувала абсолютно нові танкові та авіаційні технології у свої операції, як, наприклад, у битві при Камбре.

Так само і армія США в 1941 році була невеликим військом, значна частина обладнання якого залишилася з часів Першої світової війни.

Тренування американських військ у 1941 році

До 1944 року ці сили підтримувались масою літаків, майже всі з яких були побудовані з 1942 року. Серед них були тисячі новозбудованих P-47, які патрулювали небо над американськими військами у Франції після Дня "Д".

І це саме той випадок, який зараз відбувається між росією та Україною. Можна сказати, що обидві сторони зараз мають третю армію, особливо росіяни. Існувала оригінальна російська армія, яка була використана в лютому 2022 року (нібито друга за величиною армія у світі – я досі хитаю головою, коли читаю таку нісенітницю). Вона була в основному знищена до кінця 2022 або 2023 року.

російська армія 2021 року, яка нібито була настільки крутою, що виграла б коротку війну. До 2023 року вона була майже вся знищена.

Тоді відбулося масове вливання нових солдатів і активація величезної кількості старої техніки (танків, артилерії тощо) зі складів на додачу до новозбудованих або придбаних технологій. Саме тут БПЛА почали відігравати свою велику роль. Ця змішана стара-нова армія воювала більшу частину кінця 2023 – до кінця 2024 року.

Зараз ця армія зруйнована. Багато транспортних засобів, на які вона покладалася, знищені або не можуть дістатися до фронту, а багато солдатів загинули й були поранені. Отже, зараз ми бачимо, можливо, третю російську армію – майже вся на легких автомобілях, з БПЛА і піхотою – здебільшого нову за оснащенням і можливостями силу. У цій війні швидкі легкі гольф-кари, можливо, більш ефективні, ніж великі дорогі танки.

Всюдихід Desertcross китайського виробництва, який росіяни зараз використовують для атак.

Українці також мають щонайменше другу армію, а можливо, і третю. Були сили, оснащені за радянських часів (з деяким легким західним озброєнням), за допомогою яких здебільшого відбивали російське вторгнення. Потім з'явилися гібридні збройні сили, солдати яких були набрані в 2022-2023 роках, які взяли цю основу й додали до неї нове західне озброєння, надане союзниками. Значна частина цих сил була зношена. Зараз українська армія зовсім інша, дедалі більше покладається на БПЛА, розуміє, яка західна зброя є ефективною (а яка ні), і намагається політично сформувати потрібну кількість солдатів.

Багато в чому єдиною системою озброєнь, яка демонструє, що на момент початку війни генерація сили має набагато більше значення, ніж наявна сила, є БПЛА. Коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення, обговорення важливості БПЛА було мінімальним. росіяни вважалися потужною загальновійськовою армією з танками, мобільною артилерією, літаками й ракетами дальнього радіусу дії. Українців вважали або корумпованими й приреченими, або хоробрими, але такими, що ось-ось будуть розгромлені. У жодному з цих випадків БПЛА не розглядалися як система озброєнь, що має велике значення у визначенні результату війни.

Мало хто розумів, що вже на ранніх стадіях бойових дій стане зрозуміло, наскільки технології відрізняються від очікуваних і як ці технології можуть бути адаптовані в майбутньому. Ця війна показала, що дешеві БПЛА і морські безпілотники поставили під сумнів цінність великих і набагато дорожчих застарілих систем. І українці, і росіяни прийшли до цього висновку раніше, ніж аналітична спільнота (багато з яких занадто довго вихваляли велику цінність танків).

І те, що ми бачимо відтоді, багато в чому є абсолютно новим змаганням між росіянами й українцями в галузі БПЛА. Вони перетворилися, особливо для українців, з майже неіснуючої частини їхнього військового виробництва на, можливо, найбільшу частину. У 2022 році українці виготовили приблизно 5000 БПЛА. У 2023 році ця цифра зросла до вражаючих на той час 300 000. Однак це було лише передвісником надзвичайної історії українського виробництва БПЛА у 2024 році, яке оцінювалося майже в 4 мільйони.

Наприкінці 2024 року ситуація з виробництвом БПЛА в Україні виглядала таким чином. Зараз в Україні налічується понад 200 виробників безпілотників, з яких близько сотні здатні виробляти велику кількість різних типів дронів, а не лише FPV (вид від першої особи). Дрони дальнього радіусу дії, здатні літати на відстань понад 1 000 км. Ударні дрони.

Розвідувальні БПЛА.

БПЛА з можливістю скидання корисного вантажу.

FPV-дрони.

росіяни зробили щось подібне. Тоді як виробництво нових танків, схоже, майже не зросло (росіяни просто взяли й відремонтували стару броню), виробництво БПЛА зростало стрімко. Одним з промовистих прикладів є добре відомі "Шахеди" іранської розробки, які росія спочатку придбала в Ірану, а тепер масово виробляє (за ліцензією) самостійно. Ось діаграма, яка дуже протвережує.

За трохи більше ніж два роки виробництво "Шахедів" зросло у багато разів. російське виробництво малих БПЛА FPV також стрімко зросло, і з'явилися адаптації (з обох сторін) з впровадженням керованих за допомогою оптоволокна БПЛА, які не можуть бути зупинені засобами РЕБ.

Це означає, що через три роки після повномасштабного вторгнення третя російська і друга/третя українська армії зустрічаються у війні, яка мало нагадує війну початку 2022 року. Їхні комплекси озброєнь значно відрізняються, а здатність до маневру трансформувалася (у дуже обмежений спосіб). Їх підготовка та доктрини також дуже відрізняються. Один з прикладів – все більше зусиль докладається до підготовки (і захисту) пілотів FPV-дронів. Створюється так багато БПЛА, що одним з найбільших обмежуючих чинників їх використання є наявність достатньої кількості підготовлених і компетентних пілотів. Більше того, докладається все більше зусиль для захисту вже наявних, яким часто доводиться перебувати відносно близько до лінії фронту.

Оскільки все більше і більше БПЛА заповнюють небо над полем бою, всі ці нові чинники матимуть більше значення, і, можливо, просування вперед буде ставати все складнішим – допоки одна зі сторін не отримає матеріальну перевагу завдяки технологічним розробкам, масовому виробництву або підтримці союзників.

Тому ніколи не думайте про те, якими силами ви володієте, якщо хочете зрозуміти хід війни – думайте про сили, які будуть створені в майбутньому.

Трамп ніколи не зрадить путіна (знову)

Дивно, що Трамп вважає за потрібне вдавати, що він роздратований путіним і буде жорстко критикувати російського диктатора за те, що той не погодився на припинення вогню. Сказавши два тижні тому, що він дійсно "розлючений" на путіна за його непоступливість, Трамп показав наскільки, залишивши росію поза списком держав, на які поширюються додаткові санкції, під час свого справді руйнівного санкційного фіаско за останні 10 днів.

Але я чую, як MAGA заявляє, що вони виправдовують відсутність росії в списку санкцій тим, що вони майже не ведуть бізнесу з росією через існуючий режим санкцій. Той факт, що MAGA сприймає це серйозно, свідчить про те, наскільки відчайдушно вони намагаються вдавати, що Трамп не до кінця домовився з путіним. Великий тарифний список Трампа містив, наприклад, абсолютно не заселені людьми, але наповнені пінгвінами антарктичні острови Херд і Макдональд, які не ведуть жодної торгівлі зі США.

Уся тарифна кампанія була здебільшого перформансом і навіть тоді Трамп не зміг змусити себе зробити щось, що могло б образити путіна.

Тож цього тижня на етапі війни, який можна назвати лише "днем бабака", Трамп знову висловив роздратування росією (він ніколи не висловлює гніву на путіна).

Звісно, він швидко відступив – нових санкцій не було оголошено, і майже відразу після цього особистий посланець Трампа Стів Віткофф з'явився на зустрічі в Санкт-Петербурзі й на знак відданості/зрадництва поклав руку на серце, коли побачив путіна.

Я опублікував статтю, в якій зазначив, що нам потрібно адаптувати нашу мову, щоб розуміти ці безглузді пантоміми. Трамп не хоче "миру" – він хоче допомогти путіну перемогти. Він є орієнтованим на війну президентом і маневрує на боці росії.

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