Коломойський намагається заблокувати позов НБУ в Швейцарії

"Господарський суд Києва розглядатиме справу за позовом Коломойського до НБУ і "ПриватБанку"

Національний банк заявляє, що екс-акціонер "ПриватБанку" Ігор Коломойський намагається через український суд заблокувати позов Нацбанку в Швейцарії у справі "Привату".

"Господарський суд Києва розглядатиме справу за позовом Коломойського до НБУ і "ПриватБанку" щодо визнання недійсними 5 кредитних договорів рефінансування і 5 договорів особистої поруки Коломойського за цими кредитними договорами", - повідомляє прес-служба регулятора.

"Такий позов і зазначені позовні вимоги - це спроба Коломойського зупинити, а в подальшому і виключити розгляд ініційованих НБУ справ в Швейцарії, що свідчить про небажання Коломойського виконувати взяті на себе зобов'язання за договорами поруки", - повідомляє НБУ.

У грудні 2018 року НБУ звернувся до Першої інстанції Суду Республіки і Кантона Женеви за місцем проживання Коломойського з метою стягнення з нього заборгованості як з фінансового поручителя.

У 2016 році Коломойський, який на той момент був співвласником "ПриватБанку", уклав з Національним банком договори поруки та зобов'язався виконати вимоги щодо повернення кредитів рефінансування, отриманих "ПриватБанком" за період 2008-2014 років, повідомляє НБУ.

"Як фактично, так і юридично Коломойський залишається боржником перед НБУ за зазначеними кредитами "ПриватБанку", заборгованість за якими на сьогодні становить 9,2 млрд грн", - повідомляє НБУ.

Нацбанк заявляє, що Коломойський намагається заблокувати судові процеси в Швейцарії та Україні щодо стягнення цієї заборгованості.

23 травня стало відомо, що ПриватБанк подав позов проти Ігоря Коломойського до суду у США.