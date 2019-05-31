Коломойський намагається заблокувати позов НБУ в Швейцарії
"Господарський суд Києва розглядатиме справу за позовом Коломойського до НБУ і "ПриватБанку" щодо визнання недійсними 5 кредитних договорів рефінансування і 5 договорів особистої поруки Коломойського за цими кредитними договорами", - повідомляє прес-служба регулятора.
"Такий позов і зазначені позовні вимоги - це спроба Коломойського зупинити, а в подальшому і виключити розгляд ініційованих НБУ справ в Швейцарії, що свідчить про небажання Коломойського виконувати взяті на себе зобов'язання за договорами поруки", - повідомляє НБУ.
У грудні 2018 року НБУ звернувся до Першої інстанції Суду Республіки і Кантона Женеви за місцем проживання Коломойського з метою стягнення з нього заборгованості як з фінансового поручителя.
У 2016 році Коломойський, який на той момент був співвласником "ПриватБанку", уклав з Національним банком договори поруки та зобов'язався виконати вимоги щодо повернення кредитів рефінансування, отриманих "ПриватБанком" за період 2008-2014 років, повідомляє НБУ.
"Як фактично, так і юридично Коломойський залишається боржником перед НБУ за зазначеними кредитами "ПриватБанку", заборгованість за якими на сьогодні становить 9,2 млрд грн", - повідомляє НБУ.
Нацбанк заявляє, що Коломойський намагається заблокувати судові процеси в Швейцарії та Україні щодо стягнення цієї заборгованості.
23 травня стало відомо, що ПриватБанк подав позов проти Ігоря Коломойського до суду у США.
Нагадаємо, що майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію "ПриватБанку", не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
Раніше Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.
Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.
Також, кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.
Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".
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