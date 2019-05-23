"ПриватБанк" подав на Коломойського до суду у США, - ЗМІ

Позов проти Коломойського подали 21 травня 2019 року. Наразі відсутня будь-яка інформація про терміни його розгляду, повідомляє "Інетерфакс-Україна", посилаючись на дані з сайту цього суду.

Додамо, що Ігор Коломойський повернувся до України. Він заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.

Нагадаємо, що майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку", не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.

Раніше Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.

Також, кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".