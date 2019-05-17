Коломойський заявив, що найближчі п’ять років житиме в Україні
"Я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні. Бо я сподіваюсь на верховенство права в країні", - сказав олігарх. Про це повідомляє УП з посиланням на "Схеми".
Водночас на питання, чи це пов’язано з його відносинами з новообраним президентом Володимиром Зеленським, він відповів:
"Ні, ніяк не пов’язано. Я приїхав сюди і планую тут перебувати у зв’язку із сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт із баскетбольним клубом України", - зазначив Коломойський.
За його словами, він не планує відвідувати адміністрацію президента Зеленського.
"Я планую жити в Україні і насолоджуватися життям в Україні. Без усіляких відвідин", - запевнив олігарх.
Нагадаємо, що Ігор Коломойський повернувся до України.
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