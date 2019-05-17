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Коломойський заявив, що найближчі п’ять років житиме в Україні

"Я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні. Бо я сподіваюсь на верховенство права в країні"
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.
Коломойський заявив, що найближчі п’ять років житиме в Україні Фото з вільних джерел

"Я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні. Бо я сподіваюсь на верховенство права в країні", - сказав олігарх. Про це повідомляє УП з посиланням на "Схеми".

Водночас на питання, чи це пов’язано з його відносинами з новообраним президентом Володимиром Зеленським, він відповів:

"Ні, ніяк не пов’язано. Я приїхав сюди і планую тут перебувати у зв’язку із сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт із баскетбольним клубом України", - зазначив Коломойський.

За його словами, він не планує відвідувати адміністрацію президента Зеленського.

"Я планую жити в Україні і насолоджуватися життям в Україні. Без усіляких відвідин", - запевнив олігарх.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський повернувся до України.

 
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17 05 2019 20:13
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