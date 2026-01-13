Ілон Маск радить не хвилюватися про пенсію через штучний інтелект

За словами Маска, розвиток ШІ нібито зробить товари й послуги настільки дешевими, що гроші втратять колишнє значення.

Найбагатша людина світу Ілон Маск заявив, що людям не варто турбуватися про заощадження на пенсію. Про це він сказав у подкасті Moonshots with Peter Diamandis, де обговорювали майбутній вплив штучного інтелекту (ШІ) на економіку.

Про це пише Gizmodo.

За словами Маска, розвиток ШІ нібито зробить товари й послуги настільки дешевими, що гроші втратять колишнє значення. Він порадив слухачам: "Не хвилюйтеся про те, щоб відкладати гроші на пенсію через 10 або 20 років. Це не матиме значення".

Маск пояснив свою позицію ідеєю так званого "універсального високого доходу" — ситуації, коли завдяки ШІ кожна людина матиме доступ до всього необхідного без потреби працювати. Ведучий подкасту Пітер Діамандіс підтримав цю думку та зазначив, що, на його переконання, ШІ "фактично прибере цінність грошей", адже вартість праці й інтелекту стане майже нульовою.

Водночас Діамандіс зауважив, що така модель можлива лише за умови, що люди все одно матимуть кошти для купівлі товарів і послуг. Він запитав, чи означає це, що прибутки корпорацій будуть оподатковуватися й перерозподілятися державою у вигляді базового або високого доходу. Маск прямо на це не відповів і знову повернувся до тези, що заощадження на пенсію не мають сенсу.

Під час розмови Маск також заявив, що людство вже перебуває на порозі так званої технологічної сингулярності. "Ми вже в сингулярності. Ми на вершині американських гірок, і зараз буде спуск", — сказав він. За його словами, штучний загальний інтелект (AGI) може з’явитися вже у 2026 році, а до 2030-го ШІ, на його думку, перевершить інтелект усіх людей разом узятих.

AGI — це гіпотетичний тип штучного інтелекту, який здатен виконувати будь-які інтелектуальні завдання на рівні людини або краще. Маск не вперше робить подібні прогнози: раніше він заявляв, що AGI може з’явитися у 2025 році, а ще раніше закликав призупинити розвиток ШІ через потенційні ризики.

Наразі Маск паралельно веде судову боротьбу за компенсаційний пакет у розмірі 139 мільярдів доларів, попри те що його статки оцінюють приблизно у 700 мільярдів доларів. Його заяви щодо майбутнього економіки та ролі заощаджень викликали активне обговорення серед слухачів подкасту та в соцмережах.