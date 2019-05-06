"ПриватБанк" підозрює екс-власників у відмиванні $470 мільярдів

Схема відмивання коштів через "ПриватБанк" була дуже простою: гроші з банку переводилися до його дочірнього банку на Кіпрі

У позові "ПриватБанк" проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.

У разі, якщо юристи "ПриватБанку" доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс із відмивання грошей однією групою осіб, йдеться у позові "ПриватБанк" проти його колишніх власників у суд штату Делавер, повідомляє "Громадське".

Так, відповідно до позову, загальна сума наданих "ПриватБанком" кредитів кіпрським компаніям у 2006-2016 роках, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становить 470 мільярдів доларів (сторінка 78 звіту, текст якого опублікувала аналітична компанія Atlantic Council).

Повідомляється, що схема відмивання коштів через "ПриватБанк" була дуже простою: гроші з банку переводилися до його дочірнього банку на Кіпрі. Звідти - юридичним компаніям, які надалі ці кошти інвестували у купівлю нерухомості та низки компаній у США.

Зокрема, відповідно до позову, колишні власники банку стали найбільшими власниками нерухомості у місті Клівленд, штат Огайо.

Також Коломойський та Боголюбов, за посередництва своїх американських компаній, придбали у США низку металургійних заводів, розташованих у різних штатах.

Приватбанк у позові звинувачує своїх колишніх власників у привласненні "мільярдів доларів у "ПриватБанку" та відмиванні мільйонів доларів у США".

Водночас сам Коломойський, як повідомлялося раніше, знову планує стати співвласником "ПриватБанк", або ж повернути частину грошей, які були вкладені їм на момент націоналізації банку.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що в ситуації з "ПриватБанком" буде захищати державу та інтереси громадян.