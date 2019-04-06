Зеленський пообіцяв у ситуації з "ПриватБанком" захищати інтереси держави, а не Коломойського

"Що стосується Приватбанку, я буду захищати тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників у судах не цікавлять"

Президент Володимир Зеленський заявив, що в ситуації з "ПриватБанком" буде захищати державу та інтереси громадян.

"Що стосується Приватбанку, я буду захищати тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників у судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці", - сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом, повідомляє LB.ua .

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію "ПриватБанку". Держава отримала 100% в його капіталі, а фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій Нацбанку і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

4 грудня 2018 року у Високому суді Лондона було винесено офіційне рішення у справі за позовом "ПриватБанку" до його екс-власників. Суддя дозволив банку оскаржити рішення суду першої інстанції в питанні юрисдикції. Суд визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, але дійшов висновку, що не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів.

У лютому екс-власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а також компанія Triantal investments LTD оскаржили в суді націоналізацію фінансової установи. Позов спрямований проти українського уряду.