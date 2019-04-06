Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Зеленський пообіцяв у ситуації з "ПриватБанком" захищати інтереси держави, а не Коломойського

"Що стосується Приватбанку, я буду захищати тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників у судах не цікавлять"
Президент Володимир Зеленський заявив, що в ситуації з "ПриватБанком" буде захищати державу та інтереси громадян.
Зеленський пообіцяв у ситуації з "ПриватБанком" захищати інтереси держави, а не Коломойського Фото: president.gov.ua

"Що стосується Приватбанку, я буду захищати тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників у судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці", -  сказав  Володимир Зеленський під час зустрічі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом,  повідомляє LB.ua .

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію "ПриватБанку". Держава отримала 100% в його капіталі, а фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій Нацбанку і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

4 грудня 2018 року у Високому суді Лондона було винесено офіційне рішення у справі за позовом "ПриватБанку" до його екс-власників. Суддя дозволив банку оскаржити рішення суду першої інстанції в питанні юрисдикції. Суд визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, але дійшов висновку, що не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів.

У лютому екс-власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а також компанія Triantal investments LTD оскаржили в суді націоналізацію фінансової установи. Позов спрямований проти українського уряду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 06 2019 21:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.