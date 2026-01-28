Німецька прокуратура обшукує Deutsche Bank у справі відмивання грошей, пов'язаної з Абрамовичем

За інформацією джерел, операція є дуже делікатною і пов’язана з компаніями, пов’язаними з російським олігархом Романом Абрамовичем, який з весни 2022 року перебуває під санкціями ЄС.

Співробітники німецької прокуратури та Федерального кримінального поліса (BKA) зранку середи проводять обшуки у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та у філії банку в Берліні.

Як повідомляє Spiegel з посиланням на джерела, близько 30 слідчих у цивільному одязі увійшли до центрального офісу банку після 10 ранку.

Прокуратура Франкфурта зазначила, що розслідування ведеться проти поки що невідомих посадових осіб і співробітників Deutsche Bank за підозрою у відмиванні грошей. За даними слідства, банк нібито підтримував ділові стосунки з іноземними компаніями, які використовувалися для відмивання коштів.

За інформацією джерел, операція є дуже делікатною і пов’язана з компаніями, пов’язаними з російським олігархом Романом Абрамовичем, який з весни 2022 року перебуває під санкціями ЄС.

Адвокат Абрамовича запевнив, що його клієнт не обізнаний про розслідування та завжди діяв відповідно до національного та міжнародного законодавства. Будь-які твердження про зворотне адвокат назвав "неправдивими та дискредитуючими".

Deutsche Bank підтвердив, що розслідування триває, і заявив про повну співпрацю з органами влади, відмовившись від коментарів щодо деталей справи.