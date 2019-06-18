Сайт Нацбанку атакували хакери На офіційний сайт Національного банку України здійснили DDoS атаку, через що сайт НБУ працював в обмеженому режимі.

Через хакерську атаку НБУ вимушений був повідомити про офіційний курс валют на наступний день, 19 червня, не на сайті, а на своїй сторінці у Facebook.

Фото: lb.ua

"Критично важлива електронна інфраструктура Національного банку працює в звичайному режимі. У тому числі — система електронних платежів, якою користуються банки; електронна пошта та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ", — зазначає прес-службі НБУ на своїй сторінці у Facebook, йдеться в "Громадське". "Наразі триває робота із відновлення належної роботи сайту Національного банку. Після його відновлення дані щодо розрахунку офіційного курсу будуть також розміщені на головній сторінці сайту разом із інформацією про офіційний курс гривні до інших валют", — додає прес-служба установи. Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів України випустило єврооблігації на суму один мільярд євро. Читайте також: Facebook оголосила про створення власної криптовалюти Libra

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