Україна випустила євробонди на один млрд євро

"Стратегічне розміщення для України, зважаючи на європейську інтеграцію, збільшення експорту до ЄС та на суттєве збільшення inflows and outflows (грошові потоки в Україну та з України ) саме в євро. Підтвердження довіри від постійних інвесторів та залучення нових"

Міністерство фінансів України випустило єврооблігації на суму один мільярд євро.

Євробонди випустили на 7 років під низький відсоток - 6,75% річних, повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

"Повернення на ринок в євро після 15-річної паузи. Стратегічне розміщення для України, зважаючи на європейську інтеграцію, збільшення експорту до ЄС та на суттєве збільшення inflows and outflows (грошові потоки в Україну та з України ) саме в євро. Підтвердження довіри від постійних інвесторів та залучення нових", - прокоментувала Маркарова розміщення євробондів.

Випуск нових євробондів у Мінфіні анонсували 10 червня. Там не уточнили, яку суму планують залучити. Повідомили лише, що новий державний борг планують залучити у євро.

В межах випуску євробондів команда Мінфіну почала так зване road show - пошук потенційних покупців євробондів серед інвесторів у різних частинах світу. Інвесторів Мінфін шукав у Лондоні, Франкфурті, Мілані та Мюнхені.

Зазначимо, що востаннє Україна випускала єврооблігації у березні 2019 року, коли дорозмістила облігацій на 350 мільйонів доларів. Відсоткова ставка за боргом склала 9,75% річних.

Зазначимо, що травень один з двох пікових місяців за виплатами за державним боргом у 2019 році. Наступний пік виплат відбудеться у вересні.

5 червня Кабінет міністрів України затвердив стратегію управління державним боргом, яка передбачає поступове зменшення його роз міру та частки, номінованої у іноземній валюті.

Наприкінці травня у Міністерстві фінансів повідомили, що державний борг України у квітні 2019 року виріс на 1 мільярд доларів - до 79,82 мільярда доларів.

Нагадаємо, що українські єврооблігації впали на 1,4% після новини про незаконність націоналізації ПриватБанку