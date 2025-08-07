Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Євро піднявся до максимуму на тлі переговорів про мир в Україні

07 серпня 2025, 14:11
Фото: з вільних джерел
У кремлі підтвердили, що президенти владімір путін і Дональд Трамп планують провести переговори.

Євро досяг нового максимуму за півтора тижня на тлі ослаблення долара. Інвестори стежать за мирними переговорами щодо України.

Про це повідомляє Reuters.

Євро зріс на 0,14% до 1,1677 долара, найвищого рівня з 28 липня, водночас можливу мирну угоду в Україні розглядають як позитивний фактор для єдиної валюти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в четвер планує обговорити з Німеччиною, Францією та Італією прогрес на шляху до миру.

"Вигоду (від мирної угоди) мають отримати європейські споживачі, галузі, чутливі до економічного зростання, і сектори, пов'язані з будівництвом", - сказав Мохіт Кумар, економіст Jefferies.

За його словами, це також має бути позитивним фактором для Східної Європи, оскільки більша частина зусиль з відновлення, ймовірно, буде спрямована через економіку східноєвропейських країн.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до кошика основних валют, впав до нового мінімуму за 1,5 тижні до позначки 98,00, знизившись на 0,20% за день.

У кремлі підтвердили, що президенти владімір путін і Дональд Трамп планують провести переговори протягом найближчих днів. За словами помічника путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, москва і Вашингтон вже узгодили місце зустрічі.

"Разом із нашими американськими колегами ми почали працювати над конкретними деталями", — зазначив Ушаков, не уточнивши точного місця проведення переговорів.

Ця заява пролунала наступного дня після майже трьохгодинної зустрічі путіна з представником Трампа Стівом Віткоффом у кремлі, що відбулася на тлі американських зусиль з пошуку способів завершення війни в Україні.

Раніше Трамп пригрозив запровадити додаткові мита на російську нафту для покупців, якщо москва не погодиться на перемир’я до 8 серпня.

Ушаков також повідомив, що раніше обговорювалася можливість тричісторонньої зустрічі за участю путіна, Трампа і президента України Володимира Зеленського, але росія наразі не коментує це, зосереджуючись на організації саміту з США.

Водночас Трамп заявив, що "дуже висока ймовірність" проведення його зустрічі з путіним і Зеленським, висловивши надію на досягнення перемир’я між країнами.

За даними джерел Bloomberg, які знайомі з ходом телефонної розмови Трампа з союзниками та Зеленським, президент США оптимістично оцінює шанси на припинення вогню. Джерела також стверджують, що Трамп припустив, що путін готовий до переговорів у разі обговорення територіальних поступок.

