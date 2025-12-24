Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У Туреччині розбився літак з начальником Генштабу Лівії

24 грудня 2025, 08:39
У Туреччині розбився літак з начальником Генштабу Лівії
Фото: Слово і Діло
Пошуки тривають.

О 20:52 23 грудня турецькі диспетчери втратили звʼязок з приватним літаком, який за 42 хвилини до цього вилетів з аеропорту в Анкарі. На борту повітряного судна летів начальник Генерального штабу Лівії генерал Мохамед Алі Ахмед аль Хаддад.

Про це пишуть турецьке медіа Anadolu і катарська Al Jazeera.

Пізніше міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що жандаремія знайшла уламки літака. Пошуки тривають.

Премʼєр-міністр Абдул Хамід Дбейбах вже оголосив, що начальник Генштабу загинув, коли повертався додому з поїздки до Анкари. Там він зустрічався з очільником Міноборони Туреччини та військовими командирами.

Лівія перебуває у стані нестабільності з моменту повстання 2011 року, підтриманого НАТО. У 2014 році держава розкололась на східну і західну частини, які ворогують між собою. Загиблий аль Хаддад представляв Уряд національної єдності, розташований у столиці Триполі. Його визнають більшість країн світу, а також активно підтримують Туреччина і Катар.

