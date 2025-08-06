Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до москви для переговорів
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до москви, де в аеропорту його зустрів представник росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.
Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на поінформовані джерела.
За словами співрозмовників агентства, Віткофф планує зустрічі з російським керівництвом у середу, 6 серпня.
Російські ЗМІ також повідомляли, що літак спецпредставника Трампа приземлився в аеропорту Внуково.
Раніше низка медіа інформувала про візит Віткоффа до стролиці рф 6 серпня, однак факт зустрічі з диктатором Володимиром Путіним не було підтверджено.
Пізніше Дональд Трамп підтвердив, що Віткофф вирушить до москви і проведе переговори з представниками рф.
У 2025 році Віткофф вже приїжджав до москви щонайменше чотири рази, востаннє - 25 квітня.