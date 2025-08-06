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Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до москви для переговорів

06 серпня 2025, 09:07
Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до москви для переговорів
аеропорт Домодєдово
Переговори з російським керівництвом очікуються 6 серпня.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до москви, де в аеропорту його зустрів представник росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв. 

Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників агентства, Віткофф планує зустрічі з російським керівництвом у середу, 6 серпня.

Російські ЗМІ також повідомляли, що літак спецпредставника Трампа приземлився в аеропорту Внуково.

Раніше низка медіа інформувала про візит Віткоффа до стролиці рф 6 серпня, однак факт зустрічі з диктатором Володимиром Путіним не було підтверджено.

Пізніше Дональд Трамп підтвердив, що Віткофф вирушить до москви і проведе переговори з представниками рф.

У 2025 році Віткофф вже приїжджав до москви щонайменше чотири рази, востаннє - 25 квітня.

 
РосіяСтів Віткофф

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