Переговори з російським керівництвом очікуються 6 серпня.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до москви, де в аеропорту його зустрів представник росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.

Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників агентства, Віткофф планує зустрічі з російським керівництвом у середу, 6 серпня.

Російські ЗМІ також повідомляли, що літак спецпредставника Трампа приземлився в аеропорту Внуково.

Раніше низка медіа інформувала про візит Віткоффа до стролиці рф 6 серпня, однак факт зустрічі з диктатором Володимиром Путіним не було підтверджено.

Пізніше Дональд Трамп підтвердив, що Віткофф вирушить до москви і проведе переговори з представниками рф.

У 2025 році Віткофф вже приїжджав до москви щонайменше чотири рази, востаннє - 25 квітня.