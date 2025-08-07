Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп планує переговори з путіним та Зеленським без участі Європи — NYT

07 серпня 2025, 08:10
Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News
Жодних європейських представників не передбачено.

Президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з президентом росії владіміром путіним уже наступного тижня, а незабаром після цього провести ще одну зустріч — вже за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це виданню The New York Times повідомили двоє обізнаних із планами осіб.

За словами джерел, Трамп розповів про свої наміри під час телефонної розмови з європейськими лідерами в середу. У майбутніх зустрічах братимуть участь лише троє — Трамп, путін і Зеленський. Жодних європейських представників не передбачено. Один зі співрозмовників зазначив, що європейські лідери, які раніше намагалися координувати зусилля задля припинення війни між росією та Україною, сприйняли слова Трампа без заперечень.

Поки що незрозуміло, чи погодилися путін і Зеленський на запропонований Трампом формат зустрічей.

У розмові, окрім Трампа, Зеленського та європейських лідерів, також брали участь генеральний секретар НАТО, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Трампа Стів Віткофф.

У дописі на своїй соціальній платформі Truth Social Трамп підтвердив, що Віткофф провів у росії кількагодинну зустріч із путіним. Про власні плани щодо зустрічей Трамп у цьому дописі не згадав.

"Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників", — написав Трамп. — "Усі погоджуються, що цю війну потрібно завершити, і ми працюватимемо над цим упродовж найближчих днів і тижнів. Дякую за вашу увагу до цього питання!"

На початку цього року Трамп провів двосторонню зустріч із Зеленським у Римі під час похорону Папи Франциска. Президент Франції Емманюель Макрон намагався приєднатися до розмови, яка відбувалася у базиліці Святого Петра, однак Трамп, який зазвичай віддає перевагу зустрічам тет-а-тет, відмовив йому.

Кореспондент Білого дому Пітер Дусі в ефірі Fox News повідомив, що путін під час зустрічі з Віткоффом у москві заявив про готовність зустрітися з Трампом "у певний момент". Після цього президент США висловив відкритість до проведення саміту вже наступного тижня — якщо це може сприяти припиненню війни в Україні.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що ініціатива зустрічі належала саме російській стороні. Водночас, за словами Дусі, "немає гарантій, що саміт відбудеться, але це може статися вже наступного тижня".

Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи ситуацію в інтерв’ю американським ЗМІ, заявив, що зустріч Трампа з путіним буде залежати від реального прогресу у врегулюванні війни в Україні. Він назвав переговори Віткоффа з путіним "продуктивними", але наголосив, що потрібно "продовжувати досягати прогресу".

"Ми також будемо проводити переговори з нашими європейськими союзниками та українцями протягом наступних кількох днів, щоб побачити, якого прогресу ми можемо досягти. І тоді, сподіваємося, дуже скоро з’явиться можливість для президента зустрітися і з путіним, і з Зеленським", — сказав Рубіо.

Він також не виключив телефонної розмови між Трампом і путіним найближчим часом, хоча поки її не заплановано. За словами держсекретаря, до безпосередньої зустрічі ще має відбутися чимало подій.

"Сьогодні був хороший день, але попереду ще багато роботи. Є багато перешкод, які потрібно подолати", — додав він.

війнаВладімір ПутінДональд ТрамппереговориВолодимир ЗеленськийМарко Рубіо

