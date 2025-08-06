Трамп назвав зустріч Віткоффа з путіним продуктивною

Усі згодні з тим, що цю війну треба завершити, і ми будемо працювати над цим найближчими днями й тижнями, наголосив президент США

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч свого спецпредставника Стіва Віткоффа з президентом росії путіним, яка відбулася 6 серпня в москві, і заявив про прогрес.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social.

"Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч із президентом росії путіним. Було досягнуто значного прогресу!" – написав Трамп, не розголошуючи подробиць.