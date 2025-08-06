Трамп назвав зустріч Віткоффа з путіним продуктивною
06 серпня 2025, 21:33
Фото: apnews.com
Усі згодні з тим, що цю війну треба завершити, і ми будемо працювати над цим найближчими днями й тижнями, наголосив президент США
Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч свого спецпредставника Стіва Віткоффа з президентом росії путіним, яка відбулася 6 серпня в москві, і заявив про прогрес.
Про це він написав у соціальній мережі Truth Social.
"Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч із президентом росії путіним. Було досягнуто значного прогресу!" – написав Трамп, не розголошуючи подробиць.
Водночас він зазначив, що поінформував про її підсумки "деяких європейських союзників".
"Усі згодні з тим, що цю війну треба завершити, і ми будемо працювати над цим найближчими днями й тижнями", – підкреслив Трамп.
Нагадаємо, що уранці 6 серпня Віткофф прибув у москву, де його зустрічав спецпредставник путіна з інвестиційно-економічної співпраці Кирило Дмитрієв. Після цього Віткофф зустрівся з путіним. Зустріч тривала приблизно три години.