У кремлі завершилася зустріч Віткоффа і путіна
06 серпня 2025, 15:33
Фото: Getty Images
Розмова тривала близько трьох годин
Спецпредставник США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором путіним.
Про це повідомляють росЗМІ.
"путін приймає в кремлі спецпосланця президента США Віткоффа, повідомили в пресслужбі глави держави", - йдеться у повідомленні пропагандистських видань.
Водночас як пише CNN, перед візитом Віткоффа до москви Трамп сумнівався щодо готовності путіна зупинити війну в Україні та, швидше за все, боїться стати "обдуреним лідером".
Проте за день до зустрічі спецпредставника США з президентом рф Трамп заявив, що почекає до завершення переговорів, аби вирішити, чи запроваджувати нові санкції проти рф.
"Завтра у нас зустріч з росією. Побачимо, що буде. Ми приймемо рішення в той момент", - наголосив він.
Також за день до візиту Віткоффа Трамп поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським, аби обговорити нові санкції проти рф. За словами українського лідера, ці санкції можуть "значно змінити" російську економіку.
Своєю чергою, як підкреслили в CNN, президент США все більше втрачає терпіння через опір росії його мирним зусиллям та називає повітряні атаки на Україну "огидними", звинувачуючи путіна в тому, що він "розповідає дурниці" під час їхніх телефонних розмов.
Нагадаємо, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до москви, де в аеропорту його зустрів представник росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.