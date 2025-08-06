У кремлі завершилася зустріч Віткоффа і путіна

Спецпредставник США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором путіним.

Про це повідомляють росЗМІ.

"путін приймає в кремлі спецпосланця президента США Віткоффа, повідомили в пресслужбі глави держави", - йдеться у повідомленні пропагандистських видань.

Проте за день до зустрічі спецпредставника США з президентом рф Трамп заявив, що почекає до завершення переговорів, аби вирішити, чи запроваджувати нові санкції проти рф.

"Завтра у нас зустріч з росією. Побачимо, що буде. Ми приймемо рішення в той момент", - наголосив він.

Також за день до візиту Віткоффа Трамп поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським, аби обговорити нові санкції проти рф. За словами українського лідера, ці санкції можуть "значно змінити" російську економіку.

Своєю чергою, як підкреслили в CNN, президент США все більше втрачає терпіння через опір росії його мирним зусиллям та називає повітряні атаки на Україну "огидними", звинувачуючи путіна в тому, що він "розповідає дурниці" під час їхніх телефонних розмов.