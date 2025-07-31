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ПОЛІТИКА

Трамп вимагає припинення війни в Україні до 8 серпня

31 липня 2025, 18:47
Трамп вимагає припинення війни в Україні до 8 серпня
Фото: Yahoo Finanzas
Трамп вимагає термінового мирного врегулювання війни.

Представник США в Раді Безпеки ООН Джон Келлі заявив сьогодні, 31 липня, що президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб угода про припинення війни росії в Україні була укладена до 8 серпня.

Про це інформує Reuters.

"І росія, і Україна повинні вести переговори про припинення вогню і міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", — зазначив Келлі, виступаючи перед 15 членами Ради.

Днями президент США заявив, що дає росії 10-12 днів на досягнення домовленості про припинення вогню в Україні - інакше США запровадять жорсткі торговельні мита та вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту.

Варто зазначити, що Трамп скоротив початковий 50‑денний термін через своє глибоке розчарування відсутністю прогресу та реакцією кремля.

За його словами, він не отримав жодної відповіді від путіна на попередні вимоги - що він назвав ганебним.

Поки кремлівський правитель мовчить, колишній президент росії та заступник секретаря Ради безпеки російської федерації Медвєдєв публічно сперечається із автором законопроєкту про американські "драконівські" санкції Ліндсі Гремом та самим Трампом.

Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на погрози війною від заступника голови Радбезу рф Дмітрія Мєдвєдєва. Американський лідер попередив, що подібні заяви є небезпечними.

СШАвійнаДональд Трампультиматумросія загроза

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